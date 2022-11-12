"Ситуация меняется очень быстро": Арестович дал новый прогноз по завершению войны в Украине

Арестович / Коллаж Reuters, УНИАН

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что война может закончиться быстрее, и замораживать фронт Украина не будет.

В эфире программы Фейгин Live он завил, что сейчас у ВСУ есть все для дальнейшего наступления. При этом, в ближайшее время ситуацию могут изменить и результаты выборов в США.

"Оно так рушится быстро и стремительно, что я уже верю в то, что там все может гораздо быстрее произойти... Я могу дать одно интересное соображение: первое заседание нового Конгресса США 3 января. Как вы думаете, что будет происходить в ближайшие полтора месяца до этой даты? Будет очень плотная работа американских элит по выработке новой стратегии во всех отношениях: китайская сделка, иранская сделка...", - рассказал Арестович.

По его словам, в США будут формально делить комитеты в парламенте. На фоне провала Трампа мнение политиков меняется, это может коснуться и того, как Вашингтон помогает Украине.

"Я уверен почти на 100 процентов, что военная помощь Украине увеличится. Думаю, что может уменьшиться финансовая помощь, потому что это кость тому электорату республиканскому... Но военная точно усилится... В задачи Соединенных Штатов точно не входит проигрыш Украины в конфликте с Россией и заморозкой войны по сумме причин, которые много раз обсуждали. Потому что тогда запад и США теряет вообще какое-нибудь значение, а Китай резко усиливается", - отметил советник ОП.

Арестович отметил, что Украина не прекращает действовать и активно добивается новых успехов на фронте.

"Но есть еще один момент. Чтобы вы делали, уважаемые зрители, если вы были бы военным политическими руководством Украины и понимали, что через полтора месяца ситуация может быть совершенно другой? Я скажу. Очень интенсивно отбивали бы территорию, потому что неизвестно, вдруг 4 января объявят что войне конец, мало ли... Мне кажется, что никакой заморозки близко не будет... Инструменты есть, 8 бригад освобождаются, желание есть, время есть, направление есть... Поехали", - резюмировал Арестович.

ВСУ вошли в Херсон

Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

В разведке призвали оккупантов сдаваться во избежание гибели.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российской оккупационной армии удалось убежать с правобережья Херсонской области на левый берег Днепра.

По словам Арестовича, пленных оказалось мало. Впрочем, ВСУ досталось много трофеев.

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