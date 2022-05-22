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Арестович назвал одну из главных задач России на теперешнем этапе войны

22 мая 2022, 06:38

По мнению Алексея Арестовича, военное руководство России осознало — нормальной мобилизации в стране у них провести ни в коем случае не получится.

Арестович, война в Украине
Арестович назвал одну из главных задач России на теперешнем этапе войны / фото УНИАН

Российские оккупанты, скорее всего, будут спекулировать темой прекращения войны ‒ для того, чтобы всячески нарушить возможность властям Украины нарастить огневую мощь ВСУ благодаря поставкам западного оружия. Об этом заявил советник руководителям Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин LIVE".

По его мнению, Кремль будет поступать вышеуказанным способом потому, что военное руководство России осознало — нормальной мобилизации в стране у них провести не получится.

"Их задача какая? Оттянуть вооружение украинской армии по максимуму, а для этого нужно провести очень четкий тезис — что войну нужно прекращать", — объясняет Арестович.

Военный эксперт говорит, что "всех собак" сейчас пытаются повесить на ВСУ и то, как Запад объединяется для финансирования Украины. Одновременно со стороны Кремля осуществляются вбросы в стиле "мы воюем не с Киевом, а с коллективным Западом, сразу с 42 государствами".

По мнению Арестовича, таким образом жителей РФ готовят к тому, чтобы "продавать" скромные результаты нынешней войны. Победами Кремль в таком случае может стать Мариуполь, а также вероятный выход на границы Луганской области.

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Контрнаступление армии Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал, что масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в середине июня. По словам чиновника, до конца мая-начала июня Киев должен получить достаточные объемы военной помощи от Запада. После этого сформируют подразделения для наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что сейчас и ВСУ, и войска РФ нуждаются в пополнении резервов. Преимущество будет у той стороны, которая будет действовать более оперативно. Украинская армия может пойти в контрнаступление на захваченные оккупантами позиции в середине-второй половине июня. Однако для этого у сил обороны Украины должно появиться достаточное количество оружия.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ готовы к полномасштабному контрнаступлению против войск России на своей территории. Однако украинская армия нуждается в срочных поставках тяжелых вооружений, чтобы нивелировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяца армия Украины планирует вытеснять оккупантов с юга и востока страны.

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Автор: Егор Бунин
Алексей Арестович война России и Украины
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