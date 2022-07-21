Армия РФ готовится к затишью: в Украине будет переломный момент - британская разведка

Россияне объявят паузу в войне, а ВСУ мощно ударят / Коллаж УНИАН, Reuters

Российские военные в ближайшее время выдохнутся. Армия РФ уже готовится к затишью. Об этом заявил глава британской разведки МИ6 Ричард Мур, сообщает Sky News.

Он считает, что в ближайшие несколько недель Россия может взять очередную паузу на фронте. Этим необходимо воспользоваться Украине и нанести сокрушительные удары по позициям оккупантов.

"Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. Наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель", - сказал Ричард Мур.

Он добавил, что число жертв с обеих сторон становятся неприемлемыми. Это может привести к замедлению конфликта.

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Контрнаступление ВСУ

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.

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