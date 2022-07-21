Армия РФ готовится к затишью: в Украине будет переломный момент - британская разведка

В МИ6 убеждены, что совсем скоро российская армия выдохнется.
Российские военные в ближайшее время выдохнутся. Армия РФ уже готовится к затишью. Об этом заявил глава британской разведки МИ6 Ричард Мур, сообщает Sky News.
Он считает, что в ближайшие несколько недель Россия может взять очередную паузу на фронте. Этим необходимо воспользоваться Украине и нанести сокрушительные удары по позициям оккупантов.
"Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. Наша оценка заключается в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель", - сказал Ричард Мур.
Он добавил, что число жертв с обеих сторон становятся неприемлемыми. Это может привести к замедлению конфликта.
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Контрнаступление ВСУ
На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.
По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.
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