РФ попытается захватить Одессу: на Западе раскрыли тревожный сценарий и назвали сроки

РФ может попытаться захватить Одессу / Фото Reuters

Российские оккупанты не отказались от планов захвата Одессы. К реализации планов захватчики могут приступить в 2023 году.

Как пишет издание Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника, который ознакомился с данными разведки, Россия может решиться на новое крупное наступление на Украину в начале следующего года.

Вместе с тем подчеркивается, что кроме Одессы российские оккупанты могут попытаться захватить юго-западное побережье Украины.

"Предполагается, что в следующем году Украина может столкнуться с еще одним очень серьезным наступлением России. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать не только оборудование, но и людей - свежих людей, хорошо обученных людей - чтобы попытаться пережить это", - отметил неназванный западный чиновник.

Удар РФ по Одессе

Напомним, ранее РФ нанесла удар по Одессе. В городе раздались мощные взрывы.

В ночь на 19 июля оккупанты нанесли ракетный удар по поселку в Одесской области, в результате чего 6 человек были травмированы. В тот же день вечером оккупанты нанесли повторный удар по этому же поселку, в результате загорелось складское помещение.

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