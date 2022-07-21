РФ попытается захватить Одессу: на Западе раскрыли тревожный сценарий и назвали сроки

Кроме Одессы российские оккупанты могут попытаться захватить юго-западное побережье Украины.
Российские оккупанты не отказались от планов захвата Одессы. К реализации планов захватчики могут приступить в 2023 году.
Как пишет издание Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника, который ознакомился с данными разведки, Россия может решиться на новое крупное наступление на Украину в начале следующего года.
Вместе с тем подчеркивается, что кроме Одессы российские оккупанты могут попытаться захватить юго-западное побережье Украины.
"Предполагается, что в следующем году Украина может столкнуться с еще одним очень серьезным наступлением России. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать не только оборудование, но и людей - свежих людей, хорошо обученных людей - чтобы попытаться пережить это", - отметил неназванный западный чиновник.
Удар РФ по Одессе
Напомним, ранее РФ нанесла удар по Одессе. В городе раздались мощные взрывы.
В ночь на 19 июля оккупанты нанесли ракетный удар по поселку в Одесской области, в результате чего 6 человек были травмированы. В тот же день вечером оккупанты нанесли повторный удар по этому же поселку, в результате загорелось складское помещение.
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