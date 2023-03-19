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Армия РФ является второй по силе: Вятрович дал неожиданное объяснение

19 марта 2023, 18:06
Для многих украинцев развеялся миф о "братском российском народе", подчеркнул Владимир Вятрович.
ВСУ, Вятрович
Владимир Вятрович рассказал о развенчании мифов об оккупантах / УНИАН, 93-я ОМБр

Война, развязанная оккупантами РФ, показала, что российское войско является второй армией, но не в мире, а в Украине после ВСУ, заявил историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В ходе чата в Главреде он сказал, что только в 2022 году для многих украинцев развеялся миф о "братском российском народе".

"Несмотря на то, что с 2014 года продолжалась война, несмотря на то, что этой войне на самом деле сотня лет, для многих украинцев один из ключевых российских мифов о "братьях россиянах" оставался актуальным. Многие верили в это", — отметил историк.

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По его словам, только полномасштабная война и преступления, которые совершались россиянами на оккупированных территориях, отрезвили и привели к окончательному разрушению этого мифа.

"Именно оккупация определенных территорий лишила украинцев иллюзий о добрых россиянах. Ведь многие украинцы, особенно из русифицированных регионов, считали, что россияне такие же, как мы, потому что мы разговариваем на одном языке, смотрим одних "Сватов", слушаем одну музыку, значит, россияне никакой опасности для нас не представляют", — говорит нардеп.

Он напомнил о том, что только попав под российскую оккупацию такие украинцы убедились, что это совсем не так.

"Они убедились, что Россия – это совсем другой мир, очень агрессивный, дикий, опасный. Поэтому после освобождения территорий мы увидели все эти драматические кадры с Харьковщины и Херсонщины. Люди, побывавшие под оккупацией, сейчас решительно отвергают все российское, все, что может символизировать хоть какую-то связь с Российской Федерацией", — добавил Вятрович.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России. РФ проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22 лет, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

"Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки.

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