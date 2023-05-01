Бахмут устоит до начала наступления, а на двух направлениях оккупанты переходят в глухую оборону - Свитан

На Донецком и Луганском направлениях сейчас самая трудная обстановка, говорит полковник запаса.

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На двух направлениях оккупанты переходят в глухую оборону/ 93-я ОМБр, скриншот YouTube

У российских оккупантов нет сил и средств, чтобы взять под контроль город Бахмут. Их цель - выйти на границы Донецкой области - недостижимая.

Военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что средств для этого у РФ не будет несколько лет, пишет 24 канал.

"Бахмут мы однозначно удержим до нашего наступления. Но будет тяжело, давление не уменьшится", - заявил военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе.

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В то же время он отметил, что на Донецком и Луганском направлениях российские войска усиленно стягивают технику и собираются разворачивать боевые порядки по полям.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"В ближайшее время мы начнем двигаться на других участках фронта, но на Луганском и Донецком направлениях нам придется выдерживать давление российских войск еще и с помощью техники", - пояснил эксперт.

Что касается Херсонского и Запорожского направления, там россияне переходят в глубокую оборону, отметил Свитан.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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