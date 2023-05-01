УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бахмут устоит до начала наступления, а на двух направлениях оккупанты переходят в глухую оборону - Свитан

Сергей Кущ
1 мая 2023, 18:12 обновлено 1 мая, 18:12
82
На Донецком и Луганском направлениях сейчас самая трудная обстановка, говорит полковник запаса.
ВСУ, Роман Свитан
На двух направлениях оккупанты переходят в глухую оборону/ 93-я ОМБр, скриншот YouTube

У российских оккупантов нет сил и средств, чтобы взять под контроль город Бахмут. Их цель - выйти на границы Донецкой области - недостижимая.

Военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что средств для этого у РФ не будет несколько лет, пишет 24 канал.

"Бахмут мы однозначно удержим до нашего наступления. Но будет тяжело, давление не уменьшится", - заявил военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе.

видео дня

В то же время он отметил, что на Донецком и Луганском направлениях российские войска усиленно стягивают технику и собираются разворачивать боевые порядки по полям.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"В ближайшее время мы начнем двигаться на других участках фронта, но на Луганском и Донецком направлениях нам придется выдерживать давление российских войск еще и с помощью техники", - пояснил эксперт.

Что касается Херсонского и Запорожского направления, там россияне переходят в глубокую оборону, отметил Свитан.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Вам может быть интересно:

война в Украине Бахмут Роман Свитан
Реклама

Главное за день

Оккупанты в панике: Крым "атакуют беспилотники", работает ПВО

Оккупанты в панике: Крым "атакуют беспилотники", работает ПВО

18:38 Украина
В Париже протестующие подожгли полицейских: начались массовые митинги из-за закона Макрона

В Париже протестующие подожгли полицейских: начались массовые митинги из-за закона Макрона

17:50 Мир
"Они так и не проснулись": во время теракта в Умани трагически погибла целая семья

"Они так и не проснулись": во время теракта в Умани трагически погибла целая семья

17:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:07

Сеть подорвала вирусная головоломка: пользователи не могут решить математическую задачу

18:48

Как отбелить белые вещи яичной скорлупой: уникальный трюк от опытных хозяек

18:38

Оккупанты в панике: Крым "атакуют беспилотники", работает ПВОВидео

18:12

Бахмут устоит до начала наступления, а на двух направлениях оккупанты переходят в глухую оборону - Свитан

17:50

Гороскоп для Скорпионов на май 2023: астролог назвала самые удачные и прибыльные дниВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:50

В Париже протестующие подожгли полицейских: начались массовые митинги из-за закона МакронаВидео

17:48

"Они так и не проснулись": во время теракта в Умани трагически погибла целая семьяВидео

17:35

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочкуВидео

17:24

Мужчина купил дом и потерял дар речи от находки в саду за ним

Реклама
17:22

Цены взвинтили: сколько стоит бензин и что будет дальшеВидео

16:55

Почему 2 мая запрещено трогать обувь: приметы и что нельзя делатьВидео

16:20

РФ потеряла более роты оккупантов на Таврическом направлении за сутки – генерал ТарнавскийВидео

16:15

Украинцам летом нужно будет заплатить налоги на жилье: как правильно посчитать

16:03

РФ готовит новый ракетный удар: британский офицер-разведчик рассказал о вероятных целях

16:02

Пищевая сода творит фантастику: 5 балдежных трюков, которые вызывают фурор

15:55

Королевская семья в ужасе: принц Гарри вновь ошеломил скандаломВидео

15:54

Молодая редиска невероятно полезная, но может и "добить" желудок: кому ее нельзя есть

15:40

Блогер раскрыл, как супруг-нахлебник украинки-певицы Asti уговорил ее молчать в РФ о войнеВидео

15:14

Такой рецепт ищут все: всего 10 минут и на вашем столе будет гора вкуснейшей закускиВидео

14:54

"Застряла в 90-x": Королёва опозорилась на дне рождения КиркороваВидео

Реклама
14:52

Разговоры о бывших в отношениях: 3 ситуации, которые могут разрушить вашу любовьВидео

14:45

"Да, все готово": Резников заверил, что контрнаступление ВСУ будет удачнымВидео

14:32

Контрнаступление ВСУ: Буданов заявил, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результатыВидео

14:23

В каких продуктах больше йода: удивительные сведения о популярном веществеВидео

14:10

"Не хотела, чтобы мир видел": в сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл

13:58

Куда девать старое нижнее белье: почему нельзя хранить и как выбросить без вреда для тела и души

13:54

Не вручали повестку: в полиции объяснили, за что военные жестко задерживали мужчину в Ивано-ФранковскеВидео

13:47

Регионы РФ готовятся "на выход": Резников назвал сценарий развала России

12:57

Запад даст авиацию для контрнаступления, ВСУ ворвутся в Крым: неожиданный прогноз оккультиста из РФВидео

12:40

США без Байдена: дипломат рассказал, чего ждать Украине с новым президентом АмерикиВидео

12:34

Ближайшие месяцы будут решающими: на контрнаступление ВСУ повлияют несколько факторов – The Guardian

12:32

Сошел с рельсов поезд с нефтью и взорвалась электроопора: в РФ произошли странные ЧПВидео

12:11

Летом украинцев ждет крупный перерасчет пенсий: кто под него попадетВидео

11:52

"Придется его арестовать": в ЮАР готовы задержать Путина из-за ордера МУС

11:49

В боях с оккупантами погиб молодой защитник Украины из Днепропетровщины: ему было всего 23 года

11:47

Жена Тищенко поправилась на 17 килограмм и показала фотоВидео

11:42

Головоломка для самых внимательных: нужно найти спрятанную букву на рисунке за 9 секунд

11:05

На коленях и с лопатой в руках: Лорак в Москве отличилась странной выходкой

11:04

"Поддержка США – это вопрос выживания": Яременко оценил важность резолюции о победе УкраиныВидео

10:57

"Экономика Украины укрепится": астролог спрогнозировал финансовое состояние украинцев в 2023-2024 годахВидео

Реклама
10:41

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина: эксперт назвал выгоду Китая от затяжной войны

10:12

"Марс в Раке – это прекрасное время": деловой гороскоп от Влада Росса на май-2023Видео

10:06

Вилла в Испании за "белые билеты": вокруг Одесского военкома разгорелся скандал, в ВСУ отреагировали

09:53

Дочь самой пожилой матери Украины не хочет возвращаться домой: Анна-Мария рассказала о странностях ПодвербнойВидео

09:33

Контратака в Бахмуте: ВСУ пошли вперед и выбили оккупантов с позиций

09:32

Украинцы смогут получить от 200 тысяч до 1 млн денежной помощи: кто имеет право

08:59

В чем никогда не признается хороший русскиймнение

08:54

В Бахмуте оккупанты убили добровольца из США: он попал в засаду, когда защищал эвакуированных

08:39

РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: много раненых, среди них – дети

08:38

Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению - CNNВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять