Белорусы устроили протесты на границе с Украиной

На границе с Беларусью состоялись протесты / t.me/nau_belarus

На границе Украины с Беларусью проходят акции протеста против белорусского режима. Акции немногочисленны, их устроили на пунктах пропуска Новые Яриловичи и Доманово, сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Возле двух пунктов пропуска на границе с Беларусью находятся незначительные группы людей - на пункте пропуска "Новые Яриловичи" около 40 человек и "Доманово" около 10 человек. Они выражают протест против белорусского режима, ведут себя они мирно, никаких провокаций не осуществляют и движение транспорта не блокируют", - отметил Демченко.

По его словам, по разным каналам распространялись призывы к гражданам Беларуси в Украине выходить на поддержку своей страны, в том числе с возможным перекрытием дорог.

"Нами было организовано сотрудничество с сотрудниками полиции. На данный момент участники акции не создают преград для движения, ведут себя они мирно", - добавил Демченко.

Он также выразил надежду, что они не будут пытаться перекрыть движение, поскольку в таком случае сотрудники полиции могут привлечь их к ответственности.

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Акции организовало белорусское движение "Народное антикризисное управление", которое координирует оппозиционер Павел Латушко.

Участники акции требуют от Евросоюза ускорить введение мощных и масштабных санкций против режима Александра Лукашенко. А от нелегитимного президента - вернуть белорусам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.

Ранее Главред писал о том, что гражданский самолет авиакомпании Ryanair 23 мая летел из Афин в направлении Вильнюса. В экстренном порядке авиалайнер вынужден был приземлиться в Минске после того, как Беларусь заявила о бомбе на борту. Однако при осмотре самолета лайнера взрывных устройств там обнаружено не было.

Этим рейсом летел белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Их задержали белорусские силовики после посадки самолета в Минске.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что Беларусь распространила неправдивые сведения о переговорах диспетчера и пилота. По его словам, в диспетчерской отказались соединять пилота с авиакомпанией, в результате чего он был вынужден совершить посадку авиалайнера в Минске.