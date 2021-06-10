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ЕС готовит очередные жесткие санкции против Беларуси - Bloomberg

10 июня 2021, 23:07
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Новые меры позволят включить в список, который был расширен в связи с арестом Протасевича, еще 71 физическое и семь юридических лиц.

Беларусь,флаг
ЕС введет санакции против Беларуси / Скриншот видео с youtube.com

В Европейском Союзе намерены ввести санкции в отношении более чем 70 человек и организаций Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что эти меры являются очередным шагом в реакции ЕС на серию репрессивных действий со стороны властей Минска.

ЕС уже ввел санкции против семи белорусских юридических и 88 физических лиц, включая президента Александра Лукашенко, и работал над добавлением новых лиц еще до задержания Романа Протасевича.

Новые меры позволят включить в список, который был расширен в связи с арестом Протасевича, еще 71 физическое и семь юридических лиц.

По данным издания, в список включат судьей и прокуроров, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, а также парламентариев, представителей правительства и правоохранительных органов и руководителей предприятий, связанных с режимом Лукашенко.

В списке также несколько компаний и экспортеров, работающих в различных отраслях промышленности, которые обвиняются в поддержке правительства Лукашенко и его репрессий против гражданского общества.

Техническая работа над дальнейшими мерами продолжается после того, как в мае лидеры ЕС договорились принять "целевые экономические санкции". Точные сектора, которые будут затронуты, еще не определены, но, вероятно, они будут включать такие области, как калийная промышленность, где государственные предприятия наиболее активны.

Ранее Главред писал о том, что гражданский самолет авиакомпании Ryanair 23 мая летел из Афин в направлении Вильнюса. В экстренном порядке авиалайнер вынужден был приземлиться в Минске после того, как Беларусь заявила о бомбе на борту. Однако при осмотре самолета лайнера взрывных устройств там обнаружено не было.

Этим рейсом летел белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Их задержали белорусские силовики после посадки самолета в Минске.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что Беларусь распространила неправдивые сведения о переговорах диспетчера и пилота. По его словам, в диспетчерской отказались соединять пилота с авиакомпанией, в результате чего он был вынужден совершить посадку авиалайнера в Минске.

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