"Фейки и захват бизнеса": в Беларуси разразились резким заявлением из-за санкций против Белавиа

В Беларуси утверждают, что компания Белавиа не имеет отношения к инциденту с самолетом Ryanair в Минске / casino.by

В Министерстве транспорта Беларуси назвали санкции ЕС против компании Белавиа попыткой рейдерского захвата рынка и бизнеса авиакомпании, которая не принимала участие в принудительной посадке самолета рейса Ryanair в Минске. Белорусские власти назвали "фейком" ситуацию с гражданским авиалайнером и заявили о работе с международными организациями с целью урегулирования данной проблемы.

"Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, - это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании, которая вообще не участвовала в этих событиях (экстренной посадки лайнера авиакомпании Ryanair)", - цитирует главу департамента по авиации белорусского министерства транспорта Артема Сикорского информагентство ТАСС.

По его словам, Европа, дескать, действовала "вопреки всем международным документам" и исключительно на основании инцидента с авиалайнером Ryanair в Минске.

"Вопреки всем международным документам, на основании фактически фейковой новости про перехват самолета принимаются такие невзвешенные, непрофессиональные, не соответствующие международным требованиям решения", - сказал Сикорский.

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Также он подчеркнул, что теперь официальный Минск пытается работать с международными организациями с целью "развенчания фейков".

Напомним, 4 июня Европейский Союз принял решение полностью закрыть европейское воздушное пространство для самолетов из Беларуси. Лайнерам Белавиа запретили посадку в аэропортах Европы.

Инцидент с посадкой авиалайнера Ryanair в Минске

Гражданский самолет авиакомпании Ryanair 23 мая летел из Афин в направлении Вильнюса. В экстренном порядке авиалайнер вынужден был приземлиться в Минске после того, как Беларусь заявила о бомбе на борту. Однако при осмотре самолета лайнера взрывных устройств там обнаружено не было.

Этим рейсом летел белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Их задержали белорусские силовики после посадки самолета в Минске.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что Беларусь распространила неправдивые сведения о переговорах диспетчера и пилота. По его словам, в диспетчерской отказались соединять пилота с авиакомпанией, в результате чего он был вынужден совершить посадку авиалайнера в Минске.