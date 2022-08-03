Били по жилым домам: россияне мощно обстреливают Сумскую область

Сумскую области обстреливали оккупанты, били по жилым домам / t.me/Zhyvytskyy

Российские оккупанты в среду, 3 августа, более полсотни раз открывали огонь по Сумской области, в результате чего были повреждены жилые дома в одном из поселков, сообщает в Telegram глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, сегодня от атак россиян пострадали Юнакиевская, Миропольская и Краснопольская громады. Оккупанты совершили как минимум 55 обстрелов.

При этом Живицкий отметил, что в Краснопольской громаде войска РФ били по жилым кварталам одного из поселков.

Россияне попали по жилым домам в Сумской области / t.me/Zhyvytskyy

"Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура", - рассказал глава ОВА о последствиях атак.

Война России против Украины

Силы обороны Украины проводят военную операцию на Херсонщине. Украинским военным удалось освободить от российской оккупации еще 7 населенных пунктов. В общей сложности деоккупированы уже 53 пункта.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Россия в Херсонской области собрала около 30 тысяч войск. По словам внештатного советника Банковой, оккупанты собрались наступать на Кривой Рог и Николаев. Однако, как полагает Арестович, ВСУ удастся отбить атаку. Военная подготовка россиян оставляет желать лучшего.

В американском Институте изучения войны предположили, что Путин мог отдать приказ своим войскам захватить Харьков. По мнению аналитиков, оккупанты могут использовать для реализации своих целей районы Балаклеи и Большой Камышевахи. Данные территории могут стать плацдармом для проведения операции по наступлению.

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