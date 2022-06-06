Бинты и медицинские жгуты дедушек: что входит в "современную" аптечку солдата "второй армии мира"

Аптечка русских солдат / British Intelligence

"Сверхсовременная" аптечка российского солдата стала причиной смеха у многих украинцев. О том, что в нее входит, рассказали в Telegram-канале британской разведки (МІ6) British Intelligence.

Как оказалось, спасать свою жизнь солдатам "второй армии мира" российское руководство советует тем, что было изготовлено еще во времена советского союза.

На опубликованных кадрах видно старый медицинский жгут, перевязочный пакет 1957 года и стерильный бинт 1959 года.

"Индивидуальная аптечка солдата "второй армии мира", – иронично отметили в сети.

Читайте такжеУкраинские бойцы ликвидировали капитана оккупантов из депрессивной российской глубинки

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в России больше погибших солдат, чем раненых. Это он объяснил тем, что у них плохое медицинское обеспечение.

"На всех этапах оказания помощи и эвакуации это не получается у россиян (спасать жизни раненых — Главред). Поэтому многие оккупанты умирают еще до отправления в госпитали", — добавил Арестович.

Советник главы ОП уточнил, что о плохом медицинском обеспечении говорят сами же российские оккупанты.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали уже 31 250 оккупантов.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Другие новости: