Битва за Донбасс: ситуация сложная, бои идут уже в самом Лимане, Авдеевка - под обстрелами - СМИ

Последствия российских обстрелов Авдеевки / Фото t.me/pavlokyrylenko_donoda

Ситуация на Донбассе - крайне сложная. На донецком, лиманском и авдеевском направлениях горячо, ведутся бои. Вооруженные силы Украины контролируют происходящее, но борьба очень серьезная.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на источники, Авдеевка и линия фронта всю ночь были под обстрелами. В городе в течение ночи было много "прилетов". Из-за обстрелов вспыхнули пожары.

На Лиманском направлении тоже осложнения – бои ведутся уже в самом Лимане.

Несмотря на тяжелые обстрелы и атаки российских оккупантов, держатся населенные пункты Угледар, Марьинка и Красногоровка.

Читайте такжеУничтожают все вокруг: Северодонецк превращается в руины, ситуация ухудшаетсяЗа сутки в Донецкой области погибли 12 мирных жителей, еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram. По его словам, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину из-за обстрелов и бомбардировок оккупантов в области погибли 427 гражданских. Раненых на Донбассе уже 1156.

Кириленко уточнил, что эти цифры не учитывают жертв оккупантов в Мариуполе и Волновахе. Поскольку города временно оккупированы, а путинские солдаты заметают следы своих военных преступлений, установить точную цифру погибших и пострадавших почти невозможно.

Сколько жертв среди мирных жителей в Донецкой области / Фото t.me/pavlokyrylenko_donoda

Отметим, гуманитарная ситуация в Лимане крайне сложная. Разрушены жилые дома, разбиты коммуникации. Между тем, в городе до сих пор остаются примерно 7- 8 тысяч человек. Возможности эвакуировать людей нет. Ситуация с поставкой электричества, воды и газа – критическая. Их нет в городе уже 1,5 – 2 месяца. Все главные магистрали перебили россияне. Также невозможно доставить людям медикаменты и продукты питания.

Война России против Украины

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее прогнозировал, чтоармия Украины может пойти в полномасштабное контрнаступление на временно оккупированные войсками РФ позиции в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление тяжелого оружия от Запада. После этого в ВСУ сформируют подразделения для реализации наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и украинская армия, и российские войска будут пополнять резервы. Преимущество получит сторона, которая будет действовать более оперативно. Согласно его оценке, контрнаступление ВСУ возможно в середине-второй половине июня. Все зависит от ситуации с поступлением тяжелых вооружений.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут переходить в контрнаступление, однако войска нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений. Нужно ликвидировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяцы силы украинской обороны собираются освободить восточные и южные регионы страны.

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