РФ штурмует Северодонецк и Лиман: ВСУ отразили атаки на двух направлениях, у врага потери

Враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки.
Противник активизировал использование авиации с целью поддержания наступления наземной группировки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"Враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки. В связи с недостаточным количеством запасов высокоточного ракетного оружия, противник осуществляет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Генштаба.
На Волынском и Полесском направлениях 7 батальонов ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Остается угроза нанесения врагов ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
"На Северском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории Российской Федерации", - сообщают в Генштабе.
На Харьковском направлении агрессор совершил обстрел гражданской инфраструктуры в районе населённого пункта Рубежное. Враг пытался вести наступление в направлении Терновой, но потерпел поражение.
На Славянском направлении подразделения противника активных действий не вели, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Также агрессор нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.
При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека.
На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке оккупанты ведут боевые действия в районе населённого пункта Лиман.
На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, агрессор ведет наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении враг вел наступление в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, но потерпел поражение и понес потери.
На Авдеевском направлении агрессор продолжает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны Украины и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов:
- Авдеевка;
- Пески;
- Марьинка;
- Орехов;
- Новоселка.
Оккупанты применили штурмовую и армейскую авиацию в районах:
- Каменки;
- Авдеевки;
- Новомихайловки.
На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не вел, но совершал обстрелы подразделений украинских войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.
"В целях ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа", - отмечают в Генштабе.
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Война России против Украины
Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".
При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.
Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.
Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.
Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.
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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.
Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.
При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.
Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.
По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.
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