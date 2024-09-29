Бои на Донбассе: может ли РФ ввести лимиты на боеприпасы после ударов по складам

Летом 2023 года у россиян были серьезные лимиты на боеприпасы, о чем говорил даже Путин.

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Бои на Донбассе / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Израильский военный обозреватель Давид Шарп предположил, повлияют ли удары по российским военным арсеналам на снижение темпов наступательных операций на Донбассе.

По его словам, если противник ввел лимиты на расход боеприпасов и стал гораздо меньше стрелять там, где идут основные боевые действия, тогда можно говорить, что удары по российским арсеналам действительно оказали нужное влияние.

"Но видим ли мы это? Вопрос нужно задавать украинским военным. Я предполагаю, что российское командование будет готово ввести лимиты на второстепенных участках фронта, но сделает все, чтобы не пострадали главные участки фронта. И не удивлюсь, если россияне сейчас, чтобы добиться успехов, потратят большое количество снарядов, в результате чего примерно через 3 месяца столкнутся с серьезными проблемами. Исключать этого нельзя", - сказал он в интервью Главреду.

Военный обозреватель подчеркнул, что если бы было уничтожено очень много снарядов, у россиян не было бы другого выхода, кроме как ввести лимит.

"К слову, летом 2023 года у них были серьезные лимиты на боеприпасы, о чем говорил даже Путин. Чтобы этого добиться, нужно использовать системный подход и поражать цели противника. Несомненно, такие действия дадут результат. Но сейчас делать выводы еще рано", - добавил Шарп.

Смотрите видео, в котором Давид Шарп рассказал, что ждет Россию, если Украина сможет бить по ней Storm Shadow и ATACMS:

Кто такой Давид Шарп Давид Шарп - израильский военный обозреватель. Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентом и военным обозревателем. Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

Удары по складам РФ - что известно

Напомним, 29 сентября в Ейске Краснодарского края РФ возле военного городка прогремели взрывы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко говорил, что в Волгоградской области страны-агрессора России был атакован склад с российским оружием. В частности, там могли хранить иранские баллистические ракеты.

Кроме того, недавно ВСУ атаковали 107-й и 23-й арсеналы Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области, а также "Тихорецк" в Краснодарском крае.

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