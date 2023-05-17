Буданов пояснил, какие бои между ВСУ и оккупантами разрушили планы Кремля

Замысел России в войне против Украины разрушили бои за Мощун и Гостомель, заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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Начальник ГУР Кирилл Буданов/ коллаж Главред, фото УНИАН

Начальник украинской разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов считает, что именно жестокие бои в Киевской области в начале полномасштабного военного вторжения страны-агрессора России в Украину разрушили коварные планы Кремля. Об этом офицер заявил в интервью в эфире программы "Разные люди".

Буданов назвал бои за Мощун и Гостомель самыми тяжелыми событиями для Украины в период полномасштабной войны, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Первый день и бои в Мощуне – я считаю, что это были два таких события, которые в конце концов разрушили планы Российской Федерации. Полностью до конца. Затем выбивание из Ирпеня поставило точку. Но Мощун и бои в Гостомеле – это те события, которые разрушили их замысел", – подчеркнул генерал Буданов.

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Война Украины и России

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина уже разрушила миф о "второй армии мира" и победит РФ, как Давид Голиафа.

До того Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

Позднее британское издание The Guardian отмечало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины станет решающим испытанием для Украины. На успех Сил обороны Украины будут влиять факторы, которые от них не зависят, в частности – обеспечение боеприпасами и погодные условия.

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