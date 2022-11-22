Будут ли в Украине тотальные отключения электричества: прогноз гендиректора Yasno

Вся энергосистема готовится к самому сложному сценарию / УНИАН Википедия

Гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (субхолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко прокомментировал возможные последствия для энергопотребителей в случае новых обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, в нашем государстве, вероятнее всего, не возникнет "энергетического коллапса".

Об этом Коваленко сказал в эфире телемарафона.

"По моему мнению, энергетический апокалипсис, тотальные отключения на какие-то очень-очень длинные промежутки времени очень маловероятны. Потому что российские террористы рассчитывали, что уже 11-12 октября у нас наступит этот апокалипсис. Но уже 22 ноября, - да, мы где-то без света, - но тотального разрушения (энергосистемы) нет... Поэтому, на мой взгляд, тотальное разрушение не возможно", - сказал он.

В то же время Коваленко отметил, что вся энергосистема готовится к самому сложному сценарию, а потому у властей есть план на различные варианты событий.

"Но я считаю, что мы пройдем этот промежуток времени, и уже в апреле проблемы большой не будет", - подчеркнул он.

Также Коваленко прокомментировал нынешнее состояние украинской энергосистемы. По его словам, ситуация пока сложная по всей стране. Он подчеркнул, что на данный момент главная задача – это удержать энергосистему контролируемой и не допустить полных отключений электроэнергии.

Отключение света в Украине

Недавно гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко заявлял, что в Украине отключение абонентов от электроэнергии, вызванные обстрелами оккупантами РФ, могут продолжаться до конца марта 2023 года.

Как отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, в Киеве продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов.

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