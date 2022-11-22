УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Будут ли в Украине тотальные отключения электричества: прогноз гендиректора Yasno

22 ноября 2022, 23:55

Вся энергосистема готовится к самому сложному сценарию, а потому у властей есть план на различные варианты событий.

Свет, отключение света, линии электропередачи
Вся энергосистема готовится к самому сложному сценарию / УНИАН Википедия

Гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (субхолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко прокомментировал возможные последствия для энергопотребителей в случае новых обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, в нашем государстве, вероятнее всего, не возникнет "энергетического коллапса".

Об этом Коваленко сказал в эфире телемарафона.

"По моему мнению, энергетический апокалипсис, тотальные отключения на какие-то очень-очень длинные промежутки времени очень маловероятны. Потому что российские террористы рассчитывали, что уже 11-12 октября у нас наступит этот апокалипсис. Но уже 22 ноября, - да, мы где-то без света, - но тотального разрушения (энергосистемы) нет... Поэтому, на мой взгляд, тотальное разрушение не возможно", - сказал он.

В то же время Коваленко отметил, что вся энергосистема готовится к самому сложному сценарию, а потому у властей есть план на различные варианты событий.

"Но я считаю, что мы пройдем этот промежуток времени, и уже в апреле проблемы большой не будет", - подчеркнул он.

Также Коваленко прокомментировал нынешнее состояние украинской энергосистемы. По его словам, ситуация пока сложная по всей стране. Он подчеркнул, что на данный момент главная задача – это удержать энергосистему контролируемой и не допустить полных отключений электроэнергии.

Отключение света в Украине

Недавно гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко заявлял, что в Украине отключение абонентов от электроэнергии, вызванные обстрелами оккупантами РФ, могут продолжаться до конца марта 2023 года.

Как отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, в Киеве продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов.

Больше новостей о ситуации с электроснабжением в Украине:

война в Украине свет отключения света
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:55

Будут ли в Украине тотальные отключения электричества: прогноз гендиректора Yasno

23:28

"Маленькие лидеры бредят большими империями": у Зеленского разнесли скандальный поступок Орбана

23:07

"Война не продлится вечно": сколько времени Украина будет освобождать территорииВидео

23:05

Гороскоп на 23 ноября 2022: Рыбам – забота о здоровье, а Львам – нервы

22:38

Испортила все одним поступком: Меган Маркл повторила роковую ошибку принцессы ДианыВидео

Реклама
22:35

Когда закончится активная фаза войны и пойдут ли ВСУ на Россию: Жданов назвал сценарийВидео

22:30

День бухгалтера 2023: теплые поздравления для серьезных повелителей цифрФото

22:00

Был талантливым артистом балета: в боях за Украину трагически погиб 26-летний защитник

21:24

Украине могут грозить аварийные отключения света из-за морозов – Шмыгаль

21:04

У России есть ресурс для 3-4 массированных ракетных атак по Украине - ДаниловВидео

20:37

В Крыму прогремела серия взрывов: оккупанты кричат о работе ПВО и "атаке беспилотников"Видео

20:35

Приметы на 24 ноября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды в дом не привлечьВидео

20:07

Спустя полвека: медики установили причину загадочной смерти Брюса Ли

19:53

"Пропаганда колдовства и сатанизма": в России выдали маразм о "Гарри Поттере"

19:31

Favbet Foundation передал полиции внедорожник Hyundai

19:20

Их могут успокоить только санитарымнение

19:13

Два пенсионера в России жестоко призвали к убийствам украинцевВидео

19:10

Звезда фильмов Леон и Дракула завершает актерскую карьеру

18:32

Разгуливает по ресторанам с Марченко: Медведчук нашелся в КрымуВидео

18:23

Газпром разразился обвинением в адрес Украины и угрожает сократить транзитВидео

Реклама
18:22

"Макрон на связи": российские пранкеры развели президента Польши ДудуВидео

17:49

Путина можно уничтожить в бункере: в спецназе ВСУ рассказали о диверсиях в тылу РФВидео

17:27

Лорак объявилась и сделала заявление, почему так долго молчитВидео

17:21

"Мы должны быть готовы к эскалации": Шольц прогнозирует усиление агрессии РФ против УкраиныВидео

17:16

Окружение Путина уже определилось с преемником, это не Пригожин и не Кадыров - Невзлин

17:05

Черная пятница: разбираемся в истории возникновения и сегодняшних реалиях новости компании

17:03

Орбан лицемерно оправдался из-за зашквара с частью Украины на карте "Великой Венгрии"Видео

16:57

"На Западе этого не понимают": Фесенко рассказал о коварном плане диктатора ПутинаВидео

16:38

В Украине резко потеплеет: синоптики назвали даты прихода "весны"Видео

16:33

Умер Герой Украины, советский диссидент Юрий Шухевич

16:29

"Понты" РФ: у Зеленского ответили на отказ Кремля "свергать власть" в УкраинеВидео

16:26

5 причин не выбрасывать кожуру граната в мусорное ведро

16:05

Не только молоком: чем нельзя кормить котов

16:01

"Дремучая, как тундра": в РФ унизили "выскочку" Ивлееву

15:43

Как устранить царапины на зеркале: 6 способов с проверенным результатом

15:30

"Путин будет упираться": Невзлин рассказал, как скоро Украина сможет вернуть себе Крым

15:13

Vodafone резко взвинтит тарифы: украинцы узнали дату и новую ценуВидео

15:09

Константин Меладзе впервые отреагировал на слухи о разводе с Брежневой

15:00

Взрыв на Крымском мосту и ВСУ у перешейка превратят Крым в остров – генерал РоманенкоВидео

14:58

Повышение пенсий с декабря: кому и на сколько увеличат выплатыФотоВидео

Реклама
14:57

"Это был публичный обман": спустя 9 месяцев Алина Паш призналась в незаконном посещении Крыма

14:57

Украина предупредила Иран о последствиях: в МИД рассказали о встрече по дронам-камикадзе для РФВидео

14:53

"Могут пострадать другие страны": Науседа заявил, что война в Украине переходит в следующую фазуВидео

14:44

Россия оставит Украину в покое: Жданов назвал единственное условиеВидео

14:42

"Народная война": Путин задумал объявить полную мобилизацию в России - СМИ

14:28

"2-3 миллиона украинцев будут вынуждены покинуть дома": в ВОЗ предупредили о "самых черных днях войны"Видео

14:25

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2023 назвал лучшую группу в УкраинеВидео

14:10

Ракеты на исходе: потенциала РФ осталось на 3 массированные атаки - СМИВидео

14:05

"Бавовна в Москве": украинцев утешили новостями о разработке дальнобойного беспилотникаВидео

13:44

Пропагандисты РФ "похоронили" отца Путина за 10 лет до рождения диктатора

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять