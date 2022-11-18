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Киев может полностью остаться без света: власти готовятся к самому тяжелому сценарию

18 ноября 2022, 16:12

Украинцев призвали экономить электроэнергию, так как сеть может не выдержать.

Свет, отключение света, электроэнергия, свеча
Киев может остаться без света, если система не выдержит / Коллаж фото УНИАН

Киев готовится к полному отключению электроэнергии. Из-за ракетных ударов энергетическая система может не справиться с нагрузкой, людям нужно сильно экономить свет. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью телеканалу Киев.

Он объяснил, что электропотребление начало серьезно увеличиваться из-за похолодания и ухудшения погодных условий.

"Нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если сама система не будет справляться с нагрузкой ... Мы уже неоднократно говорили, что мы готовимся практически к любым сценариям, в том числе к полному отключению", - сказал Поворозник.

Он также добавил, что сейчас столица уже вернулась лишь к стабилизационному отключению света по графику. Эти отключения будут длиться не более 4 часов в день, утверждает Поворозник.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине еще долго продлятся отключения света. На стабилизацию энергосистемы уйдут не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

В "ДТЭК Киевская электросеть" сообщали, что после масштабных обстрелов российских оккупантов система отечественной энергетики подверглась разрушению беспрецедентного уровня.

Аналитик энергетических рынков Максим Белявский отмечал, что свет будут выключать на 8 часов подряд, это продлится неделю или больше. Продолжительность такой ситуации будет зависеть от того, как быстро энергокомпании смогут отремонтировать поврежденные объекты энергетической сферы.

Другие новости:

новости Киева война в Украине вторжение России веерные отключения Николай Поворозник отключения света
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