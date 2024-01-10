'Будут неприятные сюрпризы': Гетьман назвал приоритетное направление для оккупантов

Россияне не способны с одинаковой мощностью наступать по всей линии фронта, но кое-где они будут пытаться совершать наступательные действия.

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Россияне хотят захватить господствующую высоту на фронте / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая бригада, командование Объединенных сил ВСУ

Контроль над Угледаром имеет решающее значение для оккупантов, поскольку город является господствующей высотой. Она дает возможность проводить наблюдение и артиллерийское огневое поражение. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны и майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

"Атаковать Угледар оккупанты планировали и раньше, у них были неудачные попытки. Сейчас с севера от Угледара, с юга от Марьинки они пытаются продвинуться, чтобы выйти сбоку и каким-то образом захватить Угледар. Для них это очень важный город, который находится на господствующей высоте. А значит, это логистически новые возможности для россиян и высота, с которой можно вести наблюдение и более удачный артиллерийский огонь. Поэтому они будут там наступать", - сообщил Гетьман.

Гетьман также отметил, что россияне будут пытаться наступать в разных направлениях. Ведь оккупанты не могут с одинаковой мощностью совершать наступательные действия по всей линии фронта.

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"Это будет Угледарское, Купянское направление, Купянск-Узловое, Часовой Яр и Константиновка. Возле Авдеевки оккупанты будут пытаться окружить. Также будут попытки действий вражеской армии возле Марьинки. Россияне, вероятно попытаются наступать из Марьинки на юг к Угледару", - сказал майор запаса.

По его словам, приезд военного руководства на Купянское направление свидетельствует о различных неприятных сюрпризах для россиян от ВСУ в этом районе.

"Было анонсировано, что там будут определенные неприятные сюрпризы для россиян. Возможно, именно поэтому туда приезжали командующие, начальник штаба и министр бороны", - добавил он.

Война в Украине

Напомним, на Купянском направлении ВСУ нанесли значительные потери противнику, что привело к уменьшению интенсивности его атак. Майор Надежда Замрига отметила, что враг уменьшил количество атак, но не отказался от своих намерений. Россияне активно концентрируют резервы, вероятно, ища слабые места для дальнейшего продвижения.

Также оккупанты продолжают пытаться окружить Авдеевку. ВСУ отбили 11 атак возле Новобахмутовки, Авдеевки, и 13 атак возле Первомайского и Невельского. На Марьинском направлении украинские военные также сдерживают врага, отразив 15 атак.

Кроме этого, военный аналитик Денис Попович рассказал, что зимнее наступление российской армии вызвало значительные потери среди оккупантов, но оценивать его как полный провал еще рано. Российские войска продолжают действовать на фронте, сейчас наблюдается фаза затишья.

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