"Будут новые решения": Кулеба анонсировал поставки западного оружия разного типа Украине

Единственные виды вооружений, которые еще не начали поставлять западные партнеры - это боевые самолеты и дальнобойные ракеты, заявил Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба анонсировал новые решения по поставкам оружия разного типа / Фото УНИАН, Википедия

Вопрос поставки Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки". Об этом завил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, Украина нуждается в больших объемах оружия, и у него большие надежды относительно следующей встречи в формате Рамштайн.

"Будут новые решения по поставкам оружия разного типа. Потому что у нас большая война, и на этой войне нужны большие объемы оружия, очень просто", - заявил министр.

Кулеба отметил, что единственные виды вооружений, которые еще не начали поставлять западные партнеры, - это боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

Глава МИД также заявил, что в вопросе получения Украиной танков осталось сделать "последние полшага". Кулеба уверен, что немецкие Leopard вскоре будут переданы.

"В вопросах танков осталось сделать последние полшага. Мы уже получили британские Challenger, о которых говорили, что это невозможно. Уже получаем французские легкие танки. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление танков Leclerc.

Не сомневаюсь, что и Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии", - отметил министр.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что следующая, девятая встреча в формате Рамштайн состоится уже в феврале 2023 года.

Военная помощь Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что среди вооружений, в которых сейчас Украина нуждается больше всего, есть западные системы противовоздушной обороны. В частности, немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2 в случае необходимости.

Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

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