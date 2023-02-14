День украинской женщины вместо 8 марта: в Украине могут появиться новые праздники

В Верховную Раду подали законопроект, который предлагает отменить в Украине ряд праздников и учредить новые. В частности, речь идет об отмене государственных выходных 8 марта, 1 мая и 9 мая.
Карточка проекта закона №9009 от 13 февраля опубликована на сайте парламента.
В документе предлагается отменить такие государственные выходные:
- 8 марта – так называемый Международный женский день;
- 1 мая – так называемый День труда;
- 9 мая – День победы.
Авторы законопроекта предлагают отменить в Украине выходной 9 мая, а взамен оставить только "День памяти и примирения" 8 мая, без выходного дня.
В то же время парламентарии хотят ввести в календарь новые праздники, которые "уже апробированы обществом и десятилетиями отмечаются украинскими сообществами на родине и за рубежом".
В частности, сделать праздничными и нерабочими днями народные депутаты предлагают:
- 25 февраля - День украинской женщины (дата рождения известной украинской писательницы и общественного деятеля Леси Украинки);
- 9 марта – день рождения Великого Кобзаря Тараса Шевченко;
- второе воскресенье мая – День матери.
Также праздничными и нерабочими хотят оставить:
- 1 января – Новый год;
- 7 января и 25 декабря – Рождество Христово;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 28 июля – День Украинской Государственности;
- 24 августа – День независимости Украины;
- 14 октября – День защитника Украины.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является установление украинских праздников и "устранение наследия колониального прошлого".
Напомним, 31 мая 2022 года Верховная Рада проголосовала за введение нового праздника - Дня украинской государственности, который будут отмечать 28 июля.
Кроме того, в Украине ввели еще один новый праздник - День единения. Он будет отмечаться 16 февраля.
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