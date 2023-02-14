День украинской женщины вместо 8 марта: в Украине могут появиться новые праздники

В Раду подали законопроект об отмене государственных выходных 8 марта, 1 мая и 9 мая.

В Украине могут появиться новые государственные праздники / Фото Flickr Министерства обороны Украины

В Верховную Раду подали законопроект, который предлагает отменить в Украине ряд праздников и учредить новые. В частности, речь идет об отмене государственных выходных 8 марта, 1 мая и 9 мая.

Карточка проекта закона №9009 от 13 февраля опубликована на сайте парламента.

В документе предлагается отменить такие государственные выходные:

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8 марта – так называемый Международный женский день;

1 мая – так называемый День труда;

9 мая – День победы.

Авторы законопроекта предлагают отменить в Украине выходной 9 мая, а взамен оставить только "День памяти и примирения" 8 мая, без выходного дня.

В то же время парламентарии хотят ввести в календарь новые праздники, которые "уже апробированы обществом и десятилетиями отмечаются украинскими сообществами на родине и за рубежом".

В частности, сделать праздничными и нерабочими днями народные депутаты предлагают:

25 февраля - День украинской женщины (дата рождения известной украинской писательницы и общественного деятеля Леси Украинки);

9 марта – день рождения Великого Кобзаря Тараса Шевченко;

второе воскресенье мая – День матери.

Также праздничными и нерабочими хотят оставить:

1 января – Новый год;

7 января и 25 декабря – Рождество Христово;

28 июня – День Конституции Украины;

28 июля – День Украинской Государственности;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитника Украины.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является установление украинских праздников и "устранение наследия колониального прошлого".

Напомним, 31 мая 2022 года Верховная Рада проголосовала за введение нового праздника - Дня украинской государственности, который будут отмечать 28 июля.

Кроме того, в Украине ввели еще один новый праздник - День единения. Он будет отмечаться 16 февраля.

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