В Украине появится новый праздник: когда будем отмечать

В Украине приняли решение одобрить новый праздник

Кабинет министров одобрил проект указа президента О Дне работников финансовой сферы.

Теперь праздник будут отмечать в день памяти княгини Ольги, которая упорядочила сбор дани в Киевской Руси.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, 24 июля православная церковь отмечает память святой равноапостольной Ольги.

"Среди украинских православных святых княгиня особенно почитаемая как первая женщина - владычица государства, которая первой упорядочила сбор дани (обязательный налог натурой или деньгами в пользу правителя, государства, церкви (десятина) или другого общественного объединения)", - говорится в документе.

Авторы проекта отмечают, что "установление этого праздника обусловлено поддержкой специалистов финансовых ведомств, несущих перед народом ответственность за дальнейшее развитие государства Украина".

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В документе отмечается, что на сегодня в бюджетной сфере работают около 16 000 финансовых работников.

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