УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Миллиард деревьев Зеленского: во сколько Украине обойдется проект президента

14 сентября 2021, 15:52
Прослушать новость
Остановить

Глава Государственного агентства лесных ресурсов уверен, что задача президента выполнима.

Зеленский
Для высадки 1 млрд деревьев нужно примерно 170 тыс. гектаров / УНИАН

Указ президента Владимира Зеленского о высадке 1 млрд деревьев в течение трех лет будет выполнен, а реализуют его на площади 170 тыс. га.

Как сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в интервью "Интерфаксу", общая стоимость проекта составляет около 2 млрд грн.

"Для высадки 1 млрд деревьев нужно примерно 170 тыс. гектаров. Мы уже изыскали до 100 тыс. га собственных территорий, требующих облесения - это пожарища, территории, где леса были уничтожены в результате различных факторов. Еще примерно до 70 тыс. га - это земли местных властей", — отметил глава ведомства.

По данным Болоховца, на сегодняшний день уже более 20 тыс. га находятся в стадии передачи от общин к предприятиям Гослесагентства.

"Второй вопрос - финансирование. Нам нужно 2 млрд грн на три года. Абсолютно уверен, что лесная отрасль за счет детенизации и более эффективной работы способна сама заработать эти деньги. И мы это сделаем", — подчеркнул глава ведомства.

Реклама

Также Болоховец отметил, что высадка 1 млрд деревьев позволит минимизировать последствия глобального изменения климата, создать защитные полосы из деревьев для защиты от пылевых бурь, а также увеличить показатели лесистости страны с нынешних 15,9% до минимально необходимых 20%.

Читайте такжеВ стиле товарища Сталина: что не так с идеей о высадке миллиарда деревьевГлава Государственного агентства лесных ресурсов уверен, что задача президента выполнима, а высадка деревьев будет увеличена в следующем году в три раза.

Миллиард деревьев Зеленского

В июне этого года президент Владимир Зеленский заявил о том, что подписал указ о старте экологического проекта "Зеленая страна", целью которого является за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров.

"Для этого в ближайшие три года посадим 1 миллиард деревьев", — сказал Зеленский в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Экология".

Ранее Главред писал, если не запретить рубку леса в Карпатах, Западную Украину ждет катастрофа. Такое мнение озвучил эколог Владимир Борейко.

Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Зеленский деревья новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Миллиард деревьев Зеленского: во сколько Украине обойдется проект президента». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Резко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего летаРезко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего лета День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к праздникуДень парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику Мадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сценеМадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сцене Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицоОкрашивание волос, которое отчаянно старит лицо В Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузыВ Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузы

Последние новости

16:00

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: измена, неприятное известие или разочарование

15:52

Миллиард деревьев Зеленского: во сколько Украине обойдется проект президента

15:52

Изнасиловали и вывезли за село: под Полтавой судят знакомых погибшей 16-летней девушки

15:37

День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

15:33

"До последнего верил в чудо": внезапно умерла участница шоу Мастер Шеф

Реклама
15:29

Минималка для врачей – 20 000 грн, стипендия 2000, а доллар по 28: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год

15:22

"Я детей умножу на ноль": в Киеве неадекват обматерил девочку в очереди, которая хотела купить маску Видео

15:10

Рецепт осеннего шедевра: самая вкусная фаршированная тыква Видео

15:10

В одесской многоэтажке рухнул лифт: мама з двумя детьми чудом остались живы

15:02

Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня Видео

14:38

По программе Зеленского "Большая стройка" тестируют новый формат экстренной медицинской помощи

14:37

Наплевали на языковой закон: в Хмельницком копы отказались говорить на украинском Видео

14:35

В Украине вырастут зарплаты, но через год: Шмыгаль обещает украинцам по 17,5 тыс. грн в месяц Видео

14:32

Не сдержал смех: Шмыгаль отреагировал на инициативу перехода Украины на латиницу Видео

14:28

Перелом ключицы и ушиб: в Киеве в магазине Эпицентр на ребенка рухнул шкаф Фото Видео

14:09

Цвета "по-маленькому": названы пять признаков нездорового организма Видео

13:48

Налетит осенний дубак, врежет летняя жара: украинцам пообещали второе бабье лето Видео

13:27

Когда Михайлово чудо 2021: дата, традиции и запреты дня, молитва

13:24

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

13:23

В украинских магазинах выявили более 70 тыс. опасных товаров: что продавали людям Видео

Реклама
13:12

Шантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил газовый рынок Европы: Шмыгаль предупредил о цене на газ в Украине Видео

13:10

Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

12:58

"Не верим Западу": Украина должна превращаться в гибкое военное государство - Кулеба Видео

12:45

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

12:39

В Кабмине рассказали, как в Украине будет работать транспорт во время возможного локдауна Видео

12:27

Обязательную вакцинацию от коронавируса в Украине вводить не будут — Шмыгаль

12:23

"Одесса — это не Украина": переехавший из РФ россиянин "зашкварился" скандальным заявлением

12:14

Ученые узнали, как городской шум влияет на развитие слабоумия Видео

12:00

День святого Николая 2021: нельзя делать на Николу Зимнего Видео

12:00

Украина ожидает $750 млн от МВФ к декабрю, все условия выполнены – Шмыгаль Видео

11:55

Евгения Власова заявила, что никогда не любила своего мужа Видео

11:40

Установят в ТРЦ видеокамеры: в Украине начнут следить за соблюдением карантина

11:39

В Луцке обвиняемый в изнасиловании рецидивист сбежал из зала суда: появились приметы Видео

11:30

Чат с инфекционистом Вадимом Аристовым

11:26

Пытали и заставили отдать биткоины: в Киеве сотрудники СБУ похитили и вывезли в лес мужчину Видео

11:23

"Очень обидно": Эктор Хименес-Браво рассказал о гноблении в Украине

11:18

"Болен, но умен и хитер": на Луганщине сбежал маньяк, который убил лучшего друга и родную тетю Видео

10:57

Родители оставили ребенка на знакомых: годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Харькове

10:54

Крепостная 3 сезон - актеры открыли подробности сериала перед премьерой

10:49

Угроза смены гражданства: гимнаст Верняев дал заднюю и отрекся от "ультиматума" Видео

Реклама
10:23

Вышел тизер 3 сезона Нарко: Мексика - финального для сериала Видео

10:21

Экс-министр Ливана сравнил украинок с женщинами легкого поведения

10:15

Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные

10:07

"А как вас еще наказывать": мать 3-летнего Димы, которого выкрал отец, рассказала об угрозах

10:04

Украину испепелит засуха, лето растянется на 4 месяца: синоптик дал неожиданный прогноз Видео

09:47

Лана Дель Рей удалилась из соцсетей и назвала причины поступка Видео

09:31

"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки

09:24

Генерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФ Видео

09:19

Энергоэффективность на бумаге: почему в Украине миллиарды долларов продолжают вылетать в трубу

09:05

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: чужая тайна, осуждение или изменения в отношениях Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять