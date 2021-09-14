Миллиард деревьев Зеленского: во сколько Украине обойдется проект президента

Для высадки 1 млрд деревьев нужно примерно 170 тыс. гектаров / УНИАН

Указ президента Владимира Зеленского о высадке 1 млрд деревьев в течение трех лет будет выполнен, а реализуют его на площади 170 тыс. га.

Как сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в интервью "Интерфаксу", общая стоимость проекта составляет около 2 млрд грн.

"Для высадки 1 млрд деревьев нужно примерно 170 тыс. гектаров. Мы уже изыскали до 100 тыс. га собственных территорий, требующих облесения - это пожарища, территории, где леса были уничтожены в результате различных факторов. Еще примерно до 70 тыс. га - это земли местных властей", — отметил глава ведомства.

По данным Болоховца, на сегодняшний день уже более 20 тыс. га находятся в стадии передачи от общин к предприятиям Гослесагентства.

"Второй вопрос - финансирование. Нам нужно 2 млрд грн на три года. Абсолютно уверен, что лесная отрасль за счет детенизации и более эффективной работы способна сама заработать эти деньги. И мы это сделаем", — подчеркнул глава ведомства.

Реклама

Также Болоховец отметил, что высадка 1 млрд деревьев позволит минимизировать последствия глобального изменения климата, создать защитные полосы из деревьев для защиты от пылевых бурь, а также увеличить показатели лесистости страны с нынешних 15,9% до минимально необходимых 20%.

Читайте такжеВ стиле товарища Сталина: что не так с идеей о высадке миллиарда деревьевГлава Государственного агентства лесных ресурсов уверен, что задача президента выполнима, а высадка деревьев будет увеличена в следующем году в три раза.

Миллиард деревьев Зеленского

В июне этого года президент Владимир Зеленский заявил о том, что подписал указ о старте экологического проекта "Зеленая страна", целью которого является за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров.

"Для этого в ближайшие три года посадим 1 миллиард деревьев", — сказал Зеленский в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Экология".

Ранее Главред писал, если не запретить рубку леса в Карпатах, Западную Украину ждет катастрофа. Такое мнение озвучил эколог Владимир Борейко.