Дипломат спрогнозировал, о чем в контексте войны Байден скажет в Варшаве

Как считает Владимир Огрызко, у руководителя Белого дома Джо Байдена сейчас очень неширок коридор возможных действий в плане заявлений.

Владимир Огрызко спрогнозировал вероятное заявление Байдена в Варшаве / коллаж фото УНИАН

Президент США Джозеф Байден, который отправился в Польшу после визита в Киев, должен будет там сделать недвусмысленное для русского диктатора Путина и Кремля по поводу войны.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Надеюсь, что в Польше Байден сделает очень серьезное заявление, где расскажет Путину о его возможностях: или он поймет всю безвыходность своего положения и, убравшись из Украины, еще на определенный период сможет удержаться при власти в России (если, конечно, его окружение его не съест), или же у него будет перспектива потерпеть поражение в Украине, что тоже для Путина будет иметь катастрофические последствия. Это должно быть сказано прямо или косвенно, то есть будет то ли ультиматум, то ли намеки – собственно, сути это не меняет", − сказал он.

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Как считает Огрызко, у Байдена сейчас очень неширок коридор возможных действий

"Потому что сейчас критическая фаза войны, и то, что произойдет в течение следующих нескольких месяцев, будет определять судьбу не только Украины или России, а судьбу всего мира на будущие десятилетия. Следовательно, ставки действительно очень высоки", − подытожил он.

Визит Джо Байдена в Киев

Президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. О нем объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам в Украину свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже стали известны детали подготовки визита в Украину президента США Джо Байдена. Американскому лидеру представили план визита в Украину, включая встречу с Зеленским, на польско-украинской границе или даже во Львове. В свою очередь Байден однозначно настоял на том, что его визит должен быть именно в столицу Украины.

В то же время стало известно, что США перед визитом Байдена в Украину связывались со страной-агрессором Россией. Белый дом предупредил Кремль о визите американского президента, чтобы "избежать конфликтной ситуации" и не вызвать столкновения двух ядерных держав.

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