'Экологическая угроза': Борейко раскрыл неутешительный сценарий для разрушенных городов

Борейко считает, если города нашпигованы минами и там отравлена земля различными химическими веществами, то там невозможно будет жить.

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Что будет с разрушенными городами после войны / коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с экологом, директором Киевского эколого-культурного центра, заслуженным природоохранником Украины Владимиром Борейко. Он рассказал, какую экологическую угрозу будут представлять полностью разрушенные города и что с ними делать после.

"Сложный вопрос. Власть мало думает об экологических последствиях - больше думают о политических дивидендах. Понятно, что для власти будет политически выгодно отстроить города и пропиариться на этом. Но, с точки зрения здравого смысла, города, которые нашпигованы минами, снарядами, где разрушена вся инфраструктура и жилой фонд, лучше не отстраивать, а построить город в другом месте. Тем более, в разрушенных войной городах людей уже нет", - отметил Борейко.

Он считает, что это сложный вопрос, который должен анализироваться с разных точек зрения: экономической, экологической и т.д.

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Владимир Борейко также рассказал, что тогда нужно делать с уничтоженными россиянами городами.

"Если они нашпигованы минами, и там отравлена земля различными химическими веществами, то там невозможно будет жить. Одно только разминирование будет стоить очень и очень дорого. Это не Буча и не Ирпень, где прошли саперы и разминировали все, где российские войска уничтожили лишь часть домов, а так почти все осталось. Там было реально постепенно все отстроить. А здесь все полностью уничтожено", - подчеркнул эксперт.

Нужно хорошо подумать, стоит ли там селить людей, или, возможно, лучше взять другую территорию и застраивать. Пока сложно говорить об этом, считает Борейко.

Кто такой Владимир Борейко Владимир Борейко - украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды. Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди самых известных кампаний эколога и возглавляемой им организации - перепись старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, - борьба с дельфинариями. Активист защиты самого уничтожаемого вида животных в Украине - волков. Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка. Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

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