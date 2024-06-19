"Два города под прицелом": украинцев предупредили о сильнейшей бомбежке

Астролог Ангелина Вакулина назвала города, который будут под прицелом обстрела со стороны РФ в ближайшее время.

https://glavred.info/life/dva-goroda-pod-pricelom-ukraincev-predupredili-o-silneyshey-bombezhke-10574117.html Ссылка скопирована

Обстрел Украины прогноз / Коллаж Главред, фото 4 отдельная танковая бригада

Россия задумала устроить новый обстрел. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, 2 города Украины могут оказаться под прицелом.

"Максимальная внимательность. Не игнорируем ни единую тревогу. Угроза "прилетов" с жертвами для города Одессы и области", - говорит астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

‌ видео дня

Также Ангелина Вакулина отметила, что оккупанты задумали бить и по Днепру.

"Днепр и область в тревогу переходим в укрытия или две стены/ванная", - говорит астролог.

Астролог отмечает, что россияне будут "бить" и обстреливать эти два города.

"Карты показывают удар по офисным зданиям. Но обстрелы активные", - добавила она.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред