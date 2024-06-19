"Два города под прицелом": украинцев предупредили о сильнейшей бомбежке

Россия задумала устроить новый обстрел. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, 2 города Украины могут оказаться под прицелом.
"Максимальная внимательность. Не игнорируем ни единую тревогу. Угроза "прилетов" с жертвами для города Одессы и области", - говорит астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Также Ангелина Вакулина отметила, что оккупанты задумали бить и по Днепру.
"Днепр и область в тревогу переходим в укрытия или две стены/ванная", - говорит астролог.
Астролог отмечает, что россияне будут "бить" и обстреливать эти два города.
"Карты показывают удар по офисным зданиям. Но обстрелы активные", - добавила она.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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