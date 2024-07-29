"Изменили подход": журналист сказал, зачем РФ решила уничтожить инфраструктуру Украины

То, что страна-агрессор Россия решила полностью уничтожить инфраструктуру Украины, указывает на то, что россияне уже понимают свою несостоятельность полностью оккупировать территорию нашего государства.
Об этом сказал журналист и политический аналитик Виталий Портников на YouTube-канале Борислава Березы. По словам Портникова, российские оккупанты понимают, что захватить Украину им "не по зубам", и именно поэтому изменили свой подход в войне.
"Как они действовали с 2022 по 2023 год? Говорилось о том, что они не хотели всё уничтожать. Надеялись, что они всё это заберут и не хотели тратить собственных ресурсов на восстановление. Ну теперь они уже не имеют надежды, что они всё заберут. Но они не хотят всё забрать - они хотят всё уничтожить. Это другой подход", - отметил журналист.видео дня
Война в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что самолеты F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами. Первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины, но не будут наносить удары по наземным силам РФ и другим военным активам вблизи фронта.
В ISW описали план главы Кремля и описали, почему Путин пытается изменить планы Запада. Диктатор РФ понимает, что шантаж ядерным оружием - это единственный способ, который у него остался, для попыток повлиять на западные страны.
Также ранее сообщалось, что в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья". Поражение российского аэродрома и НПЗ стало "олимпийским достижением" украинских защитников, отметил Андрей Юсов.
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