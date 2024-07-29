Освобождение от службы бывших "ограниченно годных" до 25 лет: заявление Генштаба

Действующим законодательством не предусмотрено взятие на учет призывников лиц из категории военнообязанных.

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В Генштабе высказались насчет изменения в законодательство о мобилизации / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

В Генеральном штабе ВСУ не поддержали изменения в законодательстве относительно военнообязанных до 25 лет, ранее имевших статус "ограниченно пригодных" и освобожденных от срочной службы в мирное время.

Согласно ответу Главное управление персонала Генштаба сообщило Раидо Свобода о том, что получало для согласования несколько зарегистрированных в Верховной Раде Украины проектов законов (11379, 11379-1, 11379-2), которые касались этих изменений.

"Учитывая, что положениями законопроектов предусматривается расширение категорий граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации… указанные законопроекты не были поддержаны", - пояснили в Генштабе.

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При этом уточняется, что часть граждан использовала этот статус для уклонения от прохождения военной службы в мирное время, а подобное решение снизит мобилизационный ресурс войска.

"В условиях уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного капитала во время длительной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, принятие предложенных изменений создаст угрозу выполнения мер по доукомплектованию Вооруженных Сил Украины личным составом и выполнению ими задач по защите государства и восстановлению его территориальной целостности", – уточняют в Генштабе.

Там также добавили, что в действующим законодательством не предусмотрено взятие на учет призывников лиц из категории военнообязанных.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Как известно, в комитете по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады рассматриваются законопроекты, призванные решить коллизию, возникшую после изменений в мобилизационном законодательстве.

В частности, предлагается лица до 25 лет, которые ранее имели статус "ограниченно пригодных", были освобождены от прохождения срочной службы и состоят на учете военнообязанных, приравнять к призывникам. И не мобилизовать до 25 лет.

Закон о мобилизации - главные новости по теме

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

/ Инфографика: Главред

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