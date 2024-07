Путин пытается изменить планы Запада: в ISW описали план главы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин снова использует шантаж ядерным оружием, пытаясь таким образом повлиять на запугать Запад и повлиять на его политику.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете. Аналитики упомянули в отчете о заявлении главы Кремля Путина на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, где он сказал, что если Соединенные Штаты Америки разместят ракетные системы в Германии в 2026 году, то время их полета к российским объектам составит около 10 минут.

Также российский диктатор угрожал принять "зеркальные меры" и выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.