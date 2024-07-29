Путин пытается изменить планы Запада: в ISW описали план главы Кремля

Диктатор РФ понимает, что шантаж ядерным оружием - это единственный способ, который у него остался, для попыток повлиять на западные страны.

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Путин пытается изменить планы Запада, используя шантаж "ядеркой"/ коллаж: Главред, ua.depositphotos.com, скрин YouTube

Российский диктатор Владимир Путин снова использует шантаж ядерным оружием, пытаясь таким образом повлиять на запугать Запад и повлиять на его политику.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете. Аналитики упомянули в отчете о заявлении главы Кремля Путина на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, где он сказал, что если Соединенные Штаты Америки разместят ракетные системы в Германии в 2026 году, то время их полета к российским объектам составит около 10 минут.

Также российский диктатор угрожал принять "зеркальные меры" и выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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"Путин ошибочно пытается представить развертывание Россией запрещенных Договором о РСМД ракет, вероятно, как часть его постоянных усилий, направленных на использование бряцания ядерными саблями, чтобы подтолкнуть Запад к вынужденному сдерживанию", - отмечается в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Может ли Путин применить ядерное оружие - последние новости

Ранее в ISW отмечали, что Путин нашел оправдание применению ядерного оружия. Глава страны-агрессора ошибся в том, что приравнял поражение в Украине с уничтожением государственности России, что дает "зеленый свет" на применение ядерного оружия.

Также ранее дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко прямо сказал, применит ли Путин "ядерку". Путина неоднократно предупредили о том, что произойдет в случае применения ядерного оружия, в России это понимают, рассказал Огрызко.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов оценил, применит ли Путин ядерное оружие в случае потери Крыма. Украине нужно сделать все необходимое, чтобы отрезать Крым от поставок вооружения из России. Тогда российские войска будут вынуждены перейти к обороне.

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