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Эксперт объяснил, как Украина удерживает войска РФ на море при преимуществе агрессора 8:1

16 августа 2022, 14:13

У Украины есть вооружение, которое не позволяет российским кораблям подходить ближе и стрелять другими ракетами, кроме "Калибра".

российский военный корабль в Черном море
Эксперт объяснил, как Украина удерживает войска РФ на море при преимуществе агрессора 8: 1/ Reuters

Преимущество российских сил над украинскими на море довольно существенное. Если сравнивать надводные силы, то оккупанты доминируют с соотношением семь-восемь к одному.

В России есть много авиации, ракетных систем и подводных лодок. Об этом рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Сергей Рыженко во время украинского телемарафона "Freedom" во вторник, 16 августа.

"Если сравнивать российские с нашими надводными силами, то они доминируют. У них паритет семь-восемь к одному. Потому что у нас надводные силы, к сожалению, слабые. Однако мы можем противодействовать. И если брать оценку в целом сил, противодействующих России на море, то здесь они всё равно доминируют, поскольку у них очень большое количество техники. У них и авиация, и ракетные системы, и подводные лодки. То здесь мы проигрываем где-то один к трем-четырем", – отмечает Рыженко.

Однако у Украины есть возможность противостоять врагу на море, ведь она имеет противокорабельные ракеты.

"То, что у нас есть сейчас противокорабельные ракеты, – это даже в этих условиях позволяет нам контролировать их и держать на расстоянии и при необходимости наносить удары", – говорит эксперт.

Россия всё равно может стрелять по территории Украины с моря, однако наличие у нашего государства противокорабельных ракет позволяет держать судна захватчиков на таком расстоянии, с которого они могут выпускать только ракеты типа "Калибр". А именно таких ракет у них уже осталось мало. На то, что запасы иссякают, указывает также тот факт, что сейчас они стреляют ими один-два раза в неделю, а раньше делали это чуть ли не ежедневно.

При этом другим ракетами, кроме "Калибра", российские захватчики сейчас стрелять не могут, ведь для этого их кораблям нужно подойти ближе, где их уже ждут противокорабельные ракеты защитников Украины.

Взрывы в Крыму 16 августа

Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10:00 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.

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война в Украине ВСУ Черное море вторжение России Сергей Рыженко
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