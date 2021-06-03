Эксперт объяснил, почему Россия ставит перед собой цель поглощения Украины

Россия и США бьются за размещение войск на территории Украины – эксперт / Reuters

Россия пытается занять место Советского Союза и создать противовес Североатлантическому альянсу. Сегодня борьба между Москвой и блоком безопасности Запада идет по линии границ российского и украинского государств. Россия и США продолжают борьбу за Украину с целью размещения своих войск на украинской территории. РФ стремится к поглощению Украины, чтобы на украинско-польской границе вступить в противостояние с НАТО. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В своей колонке на Главреде автор пишет, что Москва и Вашингтон ведут борьбу за Украину, так как тот, кто разместит войска на нашей территории, сможет получить преимущество в противостоянии. В этой ситуации Россия пытается восстановить подобие противовеса Альянсу.

"Российская Федерация всячески пытается поставить себя на место Советского Союза. И если раньше группировка войск была в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, и их задачей было создать противовес НАТО, то сегодня граница противостояния России и НАТО проходит по границе РФ и Украине. Вот почему США и Россия борются за нас – ведь тот, кто сможет на нашей территории развернуть свою группировку войск, будут иметь преимущество", - полагает эксперт.

По его словам, именно по этой причине Альянс сотрудничает с Киевом, а Россия намерена развернуть войска в приграничных с Украиной территориях и показать, что она может представлять военную угрозу для коллективного блока безопасности Запада.Читайте такжеСделка Байдена и Путина: дипломат назвал сценарий мира между Украиной и Россией

"Поэтому НАТО держит Украину в партнерах и сотрудничает с нами, а Россия, естественно, хочет показать, что она – супердержава и представляет военную угрозу НАТО. И поэтому она разворачивает группировку войск, которую анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу", - утверждает Жданов.

Эксперт акцентировал внимание на том, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока или РФ, или НАТО не перестанут существовать. Такая борьба является вечной – образ внешнего врага всегда удобно использовать для достижения собственных целей.

"Развертывание группировки на европейском театре военных действий у границ Украины будет продолжаться до тех пор, пока НАТО или РФ не прекратят свое существование. Противостояние России и блока НАТО будет продолжаться вечно – в этом смысл их жизни. Образ врага используется всеми политиками для консолидации общества, а отсутствие внешнего врага всегда ослабляет, особенно, если в стране тоталитарный режим. Потому Россия всегда будет пытаться нарастить войска, потому что экономически Советский Союз этого тоже не потянул и в результате сдулся. И это всегда будет использоваться в геополитических игрищах – например, на предстоящей встрече с Байденом Путин будет хвалиться тем, что на западной границе у него столько войск, что он дойдет до Ла-Манша", - сказал Жданов.Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины

Также он добавил, что в этой борьбе у США есть преимущество в виде Украины. Россия ставит перед собой задачу поглощения украинского государства, чтобы на границе Украины с Польшей перейти к следующему этапу противостояния с Альянсом.

"Но у Байдена есть козырь – Украина. И как бы Путин не бряцал оружием, Альянс всегда ткнет в карту и скажет: "Пройдите сначала Украину, а потом поговорим". Поэтому Россия хочет нас политически поглотить, чтобы сойтись с НАТО на украинско-польской границе, о чем Путин давно мечтает", - подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, 31 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в текущем году россияне на Западном военном округе намерены развернуть около 20 военных соединений и воинских частей из-за "роста угрозы" со стороны НАТО.

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