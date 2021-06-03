УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт объяснил, почему Россия ставит перед собой цель поглощения Украины

3 июня 2021, 05:45
Прослушать новость
Остановить

Линия противостояния РФ и НАТО сегодня проходит по российско-украинской границе, считает Олег Жданов.

США Россия
Россия и США бьются за размещение войск на территории Украины – эксперт / Reuters

Россия пытается занять место Советского Союза и создать противовес Североатлантическому альянсу. Сегодня борьба между Москвой и блоком безопасности Запада идет по линии границ российского и украинского государств. Россия и США продолжают борьбу за Украину с целью размещения своих войск на украинской территории. РФ стремится к поглощению Украины, чтобы на украинско-польской границе вступить в противостояние с НАТО. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В своей колонке на Главреде автор пишет, что Москва и Вашингтон ведут борьбу за Украину, так как тот, кто разместит войска на нашей территории, сможет получить преимущество в противостоянии. В этой ситуации Россия пытается восстановить подобие противовеса Альянсу.

"Российская Федерация всячески пытается поставить себя на место Советского Союза. И если раньше группировка войск была в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, и их задачей было создать противовес НАТО, то сегодня граница противостояния России и НАТО проходит по границе РФ и Украине. Вот почему США и Россия борются за нас – ведь тот, кто сможет на нашей территории развернуть свою группировку войск, будут иметь преимущество", - полагает эксперт.

По его словам, именно по этой причине Альянс сотрудничает с Киевом, а Россия намерена развернуть войска в приграничных с Украиной территориях и показать, что она может представлять военную угрозу для коллективного блока безопасности Запада.Читайте такжеСделка Байдена и Путина: дипломат назвал сценарий мира между Украиной и Россией

"Поэтому НАТО держит Украину в партнерах и сотрудничает с нами, а Россия, естественно, хочет показать, что она – супердержава и представляет военную угрозу НАТО. И поэтому она разворачивает группировку войск, которую анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу", - утверждает Жданов.

Эксперт акцентировал внимание на том, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока или РФ, или НАТО не перестанут существовать. Такая борьба является вечной – образ внешнего врага всегда удобно использовать для достижения собственных целей.

"Развертывание группировки на европейском театре военных действий у границ Украины будет продолжаться до тех пор, пока НАТО или РФ не прекратят свое существование. Противостояние России и блока НАТО будет продолжаться вечно – в этом смысл их жизни. Образ врага используется всеми политиками для консолидации общества, а отсутствие внешнего врага всегда ослабляет, особенно, если в стране тоталитарный режим. Потому Россия всегда будет пытаться нарастить войска, потому что экономически Советский Союз этого тоже не потянул и в результате сдулся. И это всегда будет использоваться в геополитических игрищах – например, на предстоящей встрече с Байденом Путин будет хвалиться тем, что на западной границе у него столько войск, что он дойдет до Ла-Манша", - сказал Жданов.Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины

Также он добавил, что в этой борьбе у США есть преимущество в виде Украины. Россия ставит перед собой задачу поглощения украинского государства, чтобы на границе Украины с Польшей перейти к следующему этапу противостояния с Альянсом.

"Но у Байдена есть козырь – Украина. И как бы Путин не бряцал оружием, Альянс всегда ткнет в карту и скажет: "Пройдите сначала Украину, а потом поговорим". Поэтому Россия хочет нас политически поглотить, чтобы сойтись с НАТО на украинско-польской границе, о чем Путин давно мечтает", - подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, 31 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в текущем году россияне на Западном военном округе намерены развернуть около 20 военных соединений и воинских частей из-за "роста угрозы" со стороны НАТО.

Встреча Байдена и Путина

  • 24 мая состоялись консультации делегаций США и России по вопросам проведения американо-российского саммита, в рамках которого должна состояться встреча Байдена и Путина. Стороны обсудили ряд вопросов, после чего выпустили заявления с фактическим подтверждением договоренностей по организации мероприятия.
  • 25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили проведение саммита Вашингтона и Москвы. Дата встречи Байдена и Путина – 16 июня. Диалог состоится в Женеве.
  • 2 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что США и Россия среди прочих вопросов намерены обсудить проблемы преступности в области кибербезопасности.
новости России НАТО новости США Олег Жданов новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт объяснил, почему Россия ставит перед собой цель поглощения Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Гороскоп на 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доходГороскоп на 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход Турция заставила НАТО быть с Лукашенко помягчеТурция заставила НАТО быть с Лукашенко помягче Смерть внука Филимонова: названа дата похорон Эвана ГригораСмерть внука Филимонова: названа дата похорон Эвана Григора Стало известно, сколько стоит обнаженная фотосессия Ани ЛоракСтало известно, сколько стоит обнаженная фотосессия Ани Лорак Почерк надо менять: почему Россия причастна к посадке самолета в МинскеПочерк надо менять: почему Россия причастна к посадке самолета в Минске

Последние новости

06:34

Провальный кейс: как из Шария лепят "оппозиционера в изгнании"

06:30

Праздники в июне 2021: как Украина отмечает День Конституции 2021 Видео

06:03

Модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Фото Видео

05:45

Эксперт объяснил, почему Россия ставит перед собой цель поглощения Украины Видео

05:43

Ани Лорак едва вместила огромную грудь в новое бикини

Реклама
05:30

На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки Фото

05:00

Ученые нашли новый способ искать признаки неизлечимой болезни Видео

04:39

Гордон сделал резкое заявление о России и Беларуси и упрекнул Украину из-за Запада Видео

04:22

Танки РФ на границе с Польшей: эксперт раскрыл хитрый план Кремля Видео

03:51

Ученые нашли неожиданный вред для здоровья от растительных масел Видео

03:02

Певица Славия прикрыла грудь цветочком на мокром фото в бассейне

02:14

"Зачистка" Медведчука и Порошенко: эксперт объяснил сценарий Банковой Видео

01:49

Гороскоп на завтра 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Видео

00:54

В Ротттердам в Копенгагене: в Дании журналистка занялась сексом во время репортажа Видео

00:15

3 июня: праздник святой Елены, приметы и что нельзя делать

00:01

Гороскоп на сегодня 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: интимный успех и отказ от мяса и рыбы Видео

02 июня, среда
23:56

Названы самые полезные напитки для организма человека Видео

23:25

"Да мне пох*й": в Сеть попало видео "обкуренного" водителя за рулем Видео

23:16

Зеленский запустил процесс "мирного урегулирования конфликта на Донбассе" Видео

22:46

У Байдена сделали заявление о встрече с Путиным и допустили новый удар по России Видео

Реклама
22:14

Синоптики предупредили о серьезном похолодании в Украине Видео

21:51

Перекусить перед сном без последствий: врач назвала полезные и легкие снеки Видео

21:41

Может ли сон на левом боку быть опасным для сердца: врачи дали ответ Видео

21:31

Упал в водопад и завис на дереве: подробности трагической гибели школьника на экскурсии на Львовщине Видео

21:04

В Киеве открылись пункты вакцинации педагогов: где можно сделать прививку от коронавируса Видео

20:47

Германия прекратила принимать авиарейсы из России Видео

20:40

Платите криптовалютой везде: Coinbase объявила о поддержке Apple Pay и Google Pay

20:21

"Шок и большое чудо": больной ребенок с Тернопольщины выиграл самое дорогое в мире лекарство

20:12

Изнасиловали и выбросили умирать: появились резонансные детали трагедии на Полтавщине Видео

20:03

"Не задавайте провокационных вопросов": нардеп от Слуги народа не знала, сколько стран в НАТО Видео

20:01

Зеленский взялся за борьбу с олигархами: в Офисе президента раскрыли детали законопроекта Видео

19:54

Очередное заседение СНБО состоится в пятницу: рассмотрят восемь вопросов Видео

19:53

"Не давайте оружие врагу": Зеленский сделал предупреждение США и ЕС из-за Северного потока-2 Видео

19:50

Зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины мнение

19:33

В моде чуточку пикантные и необыкновенные летние юбки миди, в которых чувствуешь себя королевой Фото Видео

19:25

Сердечный приступ: напиток красного цвета, который может защитить Видео

19:15

Crytek анонсировала трилогию ремастеров Crysis: дата выхода и трейлер-анонс Видео

19:09

"С*ка не захочет - кобель не вскочит": порошенковский депутат-священник угодил в скандал с абортами Видео

19:08

Суд наложил арест на имущество Шария в Европе и России - журналист Видео

18:51

Наталья Могилевская пообещала побриться налысо из-за Аниты Луценко

Реклама
18:40

Люди плавают на лодках и надувных матрасах: Украину затопил мощный ливень Видео

18:34

У Путина разразились ультиматумом в адрес Киева по ситуации с войной на Донбассе Видео

18:23

"Будет подорожание": как на практике может работать закон о запрете пластиковых пакетов

18:18

Не можете пробежать километр без остановки: вот что ваше тело пытается вам сказать Видео

18:10

Запрещённую в Украине игру Tell Me Why бесплатно раздают в Steam и на Xbox Видео

17:53

Арестович поставил режиму Лукашенко жесткий ультиматум из-за ситуации с Протасевичем и "ЛНР" Видео

17:37

"Какой ты венгерский, ты - Оболонский": Шуфрич в Раде открыто нахамил Тищенко Видео

17:20

Правительство повысило предельную цену литра бензина и дизтоплива Видео

17:16

В Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября Видео

17:05

Следы российских хакеров, которые атаковали госагентства США, были обнаружены и в Украине – ESET

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять