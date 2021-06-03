Эксперт объяснил, почему Россия ставит перед собой цель поглощения Украины

Линия противостояния РФ и НАТО сегодня проходит по российско-украинской границе, считает Олег Жданов.
Россия пытается занять место Советского Союза и создать противовес Североатлантическому альянсу. Сегодня борьба между Москвой и блоком безопасности Запада идет по линии границ российского и украинского государств. Россия и США продолжают борьбу за Украину с целью размещения своих войск на украинской территории. РФ стремится к поглощению Украины, чтобы на украинско-польской границе вступить в противостояние с НАТО. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
В своей колонке на Главреде автор пишет, что Москва и Вашингтон ведут борьбу за Украину, так как тот, кто разместит войска на нашей территории, сможет получить преимущество в противостоянии. В этой ситуации Россия пытается восстановить подобие противовеса Альянсу.
"Российская Федерация всячески пытается поставить себя на место Советского Союза. И если раньше группировка войск была в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, и их задачей было создать противовес НАТО, то сегодня граница противостояния России и НАТО проходит по границе РФ и Украине. Вот почему США и Россия борются за нас – ведь тот, кто сможет на нашей территории развернуть свою группировку войск, будут иметь преимущество", - полагает эксперт.
По его словам, именно по этой причине Альянс сотрудничает с Киевом, а Россия намерена развернуть войска в приграничных с Украиной территориях и показать, что она может представлять военную угрозу для коллективного блока безопасности Запада.Читайте такжеСделка Байдена и Путина: дипломат назвал сценарий мира между Украиной и Россией
"Поэтому НАТО держит Украину в партнерах и сотрудничает с нами, а Россия, естественно, хочет показать, что она – супердержава и представляет военную угрозу НАТО. И поэтому она разворачивает группировку войск, которую анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу", - утверждает Жданов.
Эксперт акцентировал внимание на том, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока или РФ, или НАТО не перестанут существовать. Такая борьба является вечной – образ внешнего врага всегда удобно использовать для достижения собственных целей.
"Развертывание группировки на европейском театре военных действий у границ Украины будет продолжаться до тех пор, пока НАТО или РФ не прекратят свое существование. Противостояние России и блока НАТО будет продолжаться вечно – в этом смысл их жизни. Образ врага используется всеми политиками для консолидации общества, а отсутствие внешнего врага всегда ослабляет, особенно, если в стране тоталитарный режим. Потому Россия всегда будет пытаться нарастить войска, потому что экономически Советский Союз этого тоже не потянул и в результате сдулся. И это всегда будет использоваться в геополитических игрищах – например, на предстоящей встрече с Байденом Путин будет хвалиться тем, что на западной границе у него столько войск, что он дойдет до Ла-Манша", - сказал Жданов.Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины
Также он добавил, что в этой борьбе у США есть преимущество в виде Украины. Россия ставит перед собой задачу поглощения украинского государства, чтобы на границе Украины с Польшей перейти к следующему этапу противостояния с Альянсом.
"Но у Байдена есть козырь – Украина. И как бы Путин не бряцал оружием, Альянс всегда ткнет в карту и скажет: "Пройдите сначала Украину, а потом поговорим". Поэтому Россия хочет нас политически поглотить, чтобы сойтись с НАТО на украинско-польской границе, о чем Путин давно мечтает", - подчеркнул Олег Жданов.
Напомним, 31 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в текущем году россияне на Западном военном округе намерены развернуть около 20 военных соединений и воинских частей из-за "роста угрозы" со стороны НАТО.
Встреча Байдена и Путина
- 24 мая состоялись консультации делегаций США и России по вопросам проведения американо-российского саммита, в рамках которого должна состояться встреча Байдена и Путина. Стороны обсудили ряд вопросов, после чего выпустили заявления с фактическим подтверждением договоренностей по организации мероприятия.
- 25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили проведение саммита Вашингтона и Москвы. Дата встречи Байдена и Путина – 16 июня. Диалог состоится в Женеве.
- 2 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что США и Россия среди прочих вопросов намерены обсудить проблемы преступности в области кибербезопасности.