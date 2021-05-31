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Бряцанье оружием - 2: Россия снова начала угрожать миру автоматами и танками

31 мая 2021, 16:41

США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России. Шойгу заявил, что Россия ответит тем же.

Российские войска
Россия снова начала грозить миру автоматами и танками / Reuters

Россия намерена еще в 2021 году в Западном военном округе создать около 20 соединений и воинских частей из-за "роста угрозы" со стороны НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", – сказал Шойгу, его цитирует Фонтанка.

По его словам, за последние семь лет активность стратегической авиации США в Европе возросла в 14 раз. Также увеличивается присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.

Министр отметил, что США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России, пишет Интерфакс.

"За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения Defender Europe-2021, в которых участвуют до 40 тысяч военнослужащих. Их главная цель – отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу", – уточнил глава Минобороны РФ.

Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:

  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.

  • Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
  • Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.

новости России российские войска военная агрессия РФ Сергей Шойгу
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