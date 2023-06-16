Эксперт предупредила о новом плане шантажа Киева оккупантами в плане ЗАЭС

Оккупанты тянут резервную линию электропередач к Запорожской ТЭС, потому что хотят получить новый рычаг давления на официальный Киев.

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Оккупанты хотят управлять не только самой ЗАЭС, но и ее наружным электроснабжением - Ольга Кошарная / коллаж Главред, фото УНИАН

Русские оккупанты тянут резервную линию электропередач к Запорожской ТЭС для того, чтобы получить новый рычаг для шантажа. Об этом в интервью Главреду сказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная.

"Это будет дополнительным рычагом для шантажа. То есть тогда они будут управлять не только самой ЗАЭС, но и ее наружным электроснабжением. Но я убеждена, что Украина этого не допустит. Как ранее не допустила переключения на Крым", ‒ сказала она.

Кто такая Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности. видео дня

Ситуация на Запорожской АЭС

6 июня 2023 года стало известно о том, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС.

В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно упал. Вода оттуда необходима для того, чтобы атомная станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

7 июня первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк призвал жителей Энергодара покинуть город из-за возможной угрозы от Запорожской АЭС. Он отметил, что оккупанты сделали на атомной электростанции склады техники и боеприпасов, поэтому ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической.

В Telegram-канале Каховской ГЭС сообщили, что после подрыва Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, что может привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции решили перевести в режим "холодной остановки". Это самое безопасное состояние для атомного реактора.

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