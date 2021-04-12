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Эксперт рассказал, зачем Путин стягивает войска к границам Украины

12 апреля 2021, 09:27
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НАТО провело учения Морской щит, поэтому в России решили ответить переброской военных и техники к границам Украины.

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Кремль перебросил в Крым и под Новороссийск военных из центральной России / Reuters

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия перебрасывает свои войска на юго-восток к границам Украины, потому что НАТО с 19 по 25 марта провело учения Морской щит, а тема учений была – военная блокировка Крыма.

По словам эксперта, Соединенные Штаты Америки постоянно устраивают Владимиру Путину гонки, передает Obozrevatel. По плану гособоронзаказа РФ, в Крыму должна была быть сформирована воздушно-десантная часть, а под Новороссийском должна была начать формироваться – для усиления сухопутной группировки, обороны Крыма и черноморского побережья.

"Но после учений НАТО российский генштаб наверняка понял, что формирование частей – это 3-5 лет, и пока они будут их формировать, НАТО будет над ними тут глумиться. И они быстренько из глубины России, из центрального военного округа, перебросили две бригады – 7 тысяч человек – в Крым и под Новороссийск", - рассказал Жданов.

Когда эти 14 эшелонов с танками и техникой поехали по европейской части России, в Украине подняли волну паники. Жданов считает, что с точки зрения стратегии Киев выиграл информационную войну.

Читайте такжеБудет ли наступление ВСУ на Донбассе: в ОП дали ответ"Мы всколыхнули волну паники в международном сообществе. Весь мир вздрогнул и сказал Путину: ты что? Как это так? Почему твои войска едут к границе Украины? Посмотрите, какая мировая реакция – все пинают Россию, тыкают в нее пальцами, что они агрессоры, что они нагнетают, что они виноваты в обстрелах на Донбассе", - рассказал эксперт.

По его словам, Путин возможно очень хочет взять Энергодар, чтобы контролировать Северо-Крымский канал и пустить воду в Крым.

"Но любое наступательное действие на любом направлении, даже донецком, где он пытается убедить все мировое сообщество, что их там нет, на сегодня будет рассматриваться как официальное объявление начала войны на европейском континенте", - резюмировал Олег Жданов.

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:

  • Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.
  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
  • Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.
  • Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что нашей стране грозит дальнейшая агрессия со стороны России, поскольку Киев не соглашается возобновить водоснабжение Крыма.
  • Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон.
  • Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину.

НАТО Владимир Путин аннексия Крыма война на Донбассе Олег Жданов военная агрессия РФ
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