Эксперт сказал, кто в РФ спланировал сценарий нападения на Украину

Нападение на Украину в России спланировали не военные, уверен эксперт Иван Ступак.

Сценарий нападения на Украину могли спланировать спецслужбы, а не российские военные/ Минобороны РФ, Facebook Иван Ступак

Сценарий нападения на Украину в РФ могли спланировать не военные, а спецслужбы. Именно поэтому они планировали краткосрочную операцию, а не долгосрочную войну.

К затяжной войне страна-агрессор Россия оказалась неготовой. Это одна из причин, почему оккупационная армия раз за разом терпит поражения на фронте. Такое мнение высказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире телеканала "FREEDOM" во вторник, 3 января.

"Они же не назвали эту войну войной, а назвали "спецоперацией". Это отсылка к тем, кто планировал это всё. Ее планировали не военные, а чекисты – фсб и все, кто находятся у власти. Потому что операция – это термин сугубо специальных служб", – отмечает Ступак.

Такая операция могла длиться один день, неделю, месяц, однако она точно не была рассчитана на месяцы и годы, говорит эксперт.

"Спецоперация" была рассчитана на короткий срок, но она вышла из-под контроля и стала полномасштабной войной, к которой никто не готовился", – подчеркнул он.

По словам эксперта, у оккупантов не было никаких запасных вариантов – ни плана B, ни C, ни любого другого. Был лишь план быстро зайти в Киев, который с треском провалился.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что РФ изменила основную тактику в войне и готовит новое наступление. Путин изменил тактику ведения войны против Украины. Он готовит мобилизованных оккупантов к новому крупному наступлению, а тем временем из-за недостатка высокоточных ракет пытается истощить украинцев атаками дронами-камикадзе и старыми ракетами.

Напомним, постоянный представитель Польши в Организации Объединенных Наций Кшиштоф Щерский рассказал, как засадить диктатора РФ за решетку. Он отмечает, что сначала мир должен признать российский империализм идеологией, которая угрожает мировому порядку, как ранее был признан немецкий нацизм. Это позволит отдать Путина и других военных преступников под международный суд.

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