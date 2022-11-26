"Энергосистема Украины расшатана": эксперт рассказал, сколько дней может длиться следующий блэкаут

Энергосистема Украины расшатана в результате систематических ударов со стороны РФ / ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

Страна-агрессор Россия не останавливает массированных атак украинской энергетической инфраструктуры. Так, 23 ноября Украина пережила первый частичный блэкаут, поскольку до 80% населения в течение двух суток было без электроэнергии. Если россияне еще раз массированно обстреляют украинские города, то продолжительность блэкаута может быть намного длиннее.

Такое мнение высказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии 24 каналу.

Он отметил, что энергосистема Украины расшатана в результате систематических ударов со стороны РФ и оборудования для ее ремонта уже не хватает.

"При отсутствии материалов в дальнейшем будет усложняться процесс ремонта, поэтому следующий блэкаут, если он будет, может длиться больший период – 7-14 дней. Все будет зависеть от разрушений и повреждений, которые наносятся", - рассказал Корольчук.

По его мнению, даже если люди сейчас возмущаются относительно проблем со светом, то внутренне они все понимают и готовы это пережить. Впрочем, если говорить о более длительном периоде блэкаута, то встает вопрос теплообеспечения и водоснабжения.

Корольчук также отметил, что сейчас из-за проблем с энергосистемой больше всего страдает центрально-восточный регион, в частности Киев и Киевская область. В дальнейшем же такие блэкауты будут больше ощущаться и в западном и южном регионах, которые в целом быстрее выходят из аварийных ситуаций.

"Это классический блэкаут. Да, он был частичный и контролируемый, но с другой стороны надо понимать, что контролируемость в руках оператора и диспетчеров. Будем надеяться, что эта контролируемость будет сохраняться", - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, проблема осложняется еще и тем, что в Украине сети изношены внутри и сами трансформаторы, которые обеспечивают подачу электроэнергии на конкретные объекты, уже давно нуждались в замене. И дополнительная нагрузка влияет на них тогда, когда уже решены вопросы на подстанциях для выдачи электроэнергии с АЭС или ТЭС.

"Ключевой вопрос потом – обеспечить работоспособность этих трансформаторов на местах. Здесь большая проблема", - подытожил Корольчук.

Отключение света в Украине

23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному исчезновению электроэнергии в большей части областей страны, 16 регионов вновь были заживлены по состоянию на утро четверга, 24 ноября.

Позже, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной атаки со стороны РФ. Во все области уже подана электроэнергия, поэтому в ближайшие дни в Украине введут плановые отключения света, вместо аварийных.

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

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