Ермак рассказал о планах Зеленского по Северному потоку-2

Ермак высказался о Северном потоке-2 / УНИАН

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом рассказал, что президент Украины хочет, чтобы США присоединились к переговорам в нормандском формате.

Глава государства считает, что в этом формате нужно обсуждать вопрос Северного потока-2.

По словам Ермака, роль американской стороны в нормандском процессе может быть очень весомой.

"Вопрос Северного потока-2 должен рассматриваться на уровне нормандского формата. И в связи с этим абсолютно логичным является участие в этих переговорах США, потому что мы готовы рассматривать Северный поток-2 только с точки зрения глобальной безопасности", - сказал Ермак, передает РБК-Украина.

Ермак добавил, что Украина считает российский газопровод не бизнес-проектом, а геополитическим проектом, "который затрагивает вопросы национальной безопасности Украины".

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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.