Ермак рассказал о планах Зеленского по Северному потоку-2

По словам Ермака, роль американской стороны в нормандском процессе может быть очень весомой.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом рассказал, что президент Украины хочет, чтобы США присоединились к переговорам в нормандском формате.
Глава государства считает, что в этом формате нужно обсуждать вопрос Северного потока-2.
По словам Ермака, роль американской стороны в нормандском процессе может быть очень весомой.
"Вопрос Северного потока-2 должен рассматриваться на уровне нормандского формата. И в связи с этим абсолютно логичным является участие в этих переговорах США, потому что мы готовы рассматривать Северный поток-2 только с точки зрения глобальной безопасности", - сказал Ермак, передает РБК-Украина.
Ермак добавил, что Украина считает российский газопровод не бизнес-проектом, а геополитическим проектом, "который затрагивает вопросы национальной безопасности Украины".
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.
Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.
Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.