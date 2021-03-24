ЕС и США достигли договоренностей насчет России

Боррель сделал заявление из-за агрессии России / Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз и США достигли соглашения о координации действий по отношению к России из-за конфронтационного политического курса Москвы.

"Мы согласились координировать наши усилия в связи с конфронтационным поведением России, а также побуждать Россию отказаться от этого пути", - сказал Боррель в Брюсселе на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Борреля, ЕС и США будут готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес.

Он отметил, что Брюссель и Вашингтон также продолжат работать со странами "Восточного партнерства" и поддерживать суверенитет и территориальную целостность этих государств, начиная с Украины.

Со своей стороны, госсекретарь США отметил, что они с Боррелем при обсуждении темы России сконцентрировались "в особенности на агрессии России в отношении своих соседей".

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