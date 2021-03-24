ЕС и США достигли договоренностей насчет России

Евросоюз и США договорились координировать действия в отношении политики РФ.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз и США достигли соглашения о координации действий по отношению к России из-за конфронтационного политического курса Москвы.
"Мы согласились координировать наши усилия в связи с конфронтационным поведением России, а также побуждать Россию отказаться от этого пути", - сказал Боррель в Брюсселе на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
По словам Борреля, ЕС и США будут готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес.
Он отметил, что Брюссель и Вашингтон также продолжат работать со странами "Восточного партнерства" и поддерживать суверенитет и территориальную целостность этих государств, начиная с Украины.
Со своей стороны, госсекретарь США отметил, что они с Боррелем при обсуждении темы России сконцентрировались "в особенности на агрессии России в отношении своих соседей".
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Отношения России и Евросоюза - о чем ранее сообщал Главред:
- После событий 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала Донбасс, политические отношения Москвы и Брюсселя значительно ухудшились. Мировое сообщество оценивает действия РФ как нарушение международного права. Против российских политиков, чиновников и бизнесменов введены различные санкции Запада.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в одном из интервью заявил, что Москва пойдет на разрыв отношений с Брюсселем в том случае, если Европа будет вводить санкции против стратегически важных секторов российской экономики.
- Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков уточнил, что слова Лаврова были вырваны из контекста. Он сказал, что такие действия будут рассматриваться исключительно как крайняя мера. Россия намерена продолжать сотрудничество с ЕС.
- Президент РФ Владимир Путин обвинил ЕС в давлении на Москву и заявил об условии диалога.