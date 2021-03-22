Путин обвинил ЕС в давлении на Москву и заявил об условии диалога

Владимир Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которых заявил об отсутствии конструктива в отношениях России и ЕС, обвинив Европу в давлении на российское государство. При этом он заявил о готовности к восстановлению сотрудничества Москвы и Брюсселя, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении указано, что переговоры прошли в контексте предстоящего саммита ЕС по отношениям с Евросоюзом, которое должно пройти 25-26 марта. Путин и Мишель обсудили проблемные вопросы в отношениях Москвы и Брюсселя.

Как заявил Путин, отношения России и Евросоюза оставляют желать лучшего из-за того, что европейцы проводят неконструктивную политику в отношении РФ, которая порой отличается конфронтацией. Москва готова восстановить диалог с ЕС в том случае, если Брюссель будет в этом заинтересован.Читайте такжеЕвросоюз нанес новый удар по России и Китаю

"С российской стороны подчёркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - подчеркивается в заявлении Кремля.

Отношения России и Евросоюза