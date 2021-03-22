Путин обвинил ЕС в давлении на Москву и заявил об условии диалога

Путин готов к восстановлению отношений России и ЕС.
Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которых заявил об отсутствии конструктива в отношениях России и ЕС, обвинив Европу в давлении на российское государство. При этом он заявил о готовности к восстановлению сотрудничества Москвы и Брюсселя, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении указано, что переговоры прошли в контексте предстоящего саммита ЕС по отношениям с Евросоюзом, которое должно пройти 25-26 марта. Путин и Мишель обсудили проблемные вопросы в отношениях Москвы и Брюсселя.
Как заявил Путин, отношения России и Евросоюза оставляют желать лучшего из-за того, что европейцы проводят неконструктивную политику в отношении РФ, которая порой отличается конфронтацией. Москва готова восстановить диалог с ЕС в том случае, если Брюссель будет в этом заинтересован.Читайте такжеЕвросоюз нанес новый удар по России и Китаю
"С российской стороны подчёркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - подчеркивается в заявлении Кремля.
Отношения России и Евросоюза
- Политические отношения РФ и ЕС пребывают в кризисе с весны 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс, а также совершила ряд действий, которые расцениваются как нарушение международного права. В отношении российских политиков, чиновников, бизнесменов и юридических лиц действует широкий спектр санкций Запада.
- Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявил, что Россия допускает разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если Европа начнет вводить санкции против стратегически важных секторов российской экономики.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сказал, что слова Лаврова вырваны из контекста. По его словам, такие действия могут стать крайней мерой. Россия настроена на сотрудничество с ЕС.