УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Если вы вакцинированы, то 100% выживете": врач объяснил, почему смертность от COVID-19 "бешеная"

13 ноября 2021, 12:52

Украинцы не должны "играть в рулетку" со смертельной болезнью, им следует прививаться, заявил инфекционист.

вакцина,вакцинация
Врач заявил, что вакцинация реально спасает жизнь человеку / Reuters

Текущая волна заболеваемости коронавирусом поражает "яркостью" побочных эффектов. COVID-19 бьет по молодежи и детям, а также может убивать людей с застаревшими медицинскими проблемами. Но вакцинированные не погибнут, даже если заболеют, убежден врач-инфекционист Виктор Петров.

"Украина потеряла драгоценное время на вакцинацию, но сейчас в нашей стране есть большой выбор вакцин для любой категории людей. Поэтому, чтобы "не играть в рулетку" со смертельной болезнью, следует прививаться", - рассказал Петров в эфире телеканала OBOZREVATEL.

По его словам, в Украине растет смертность от коронавируса по причине того, что распространяется мутированный штамм, его репродуктивное число значительно возрастает.

"Один человек может заразить гораздо больше людей, чем это происходило весной и летом", - подчеркнул врач.

Он добавил, что также есть "особенности течения заболевания, когда, например, в начале болит желудок, возникает диарея, человек испытывает дискомфорт, недомогание, и только после этого нарастает дыхательная недостаточность и респираторные симптомы".

Реклама

Петров также обратил внимание на осложнения, которые никак нельзя предупредить.

"Все мои коллеги, работающие в стационарах, отмечают – у пациентов с хорошей сатурацией, готовящихся к выписке, имеющих сахарный диабет, а также хронические заболевания сосудов, возникают осложнения, которые никак нельзя предупредить", - рассказал врач.

Инфекционист подчеркнул, что на данном этапе огромное количество молодых пациентов, которые болеют гораздо труднее, чем мы видели весной, это люди 30+.

"И мы уже говорим, что в возрасте 30+ есть риски, которые через 1-2 недели ковида могут нарастать. Это более типично для Дельты", - сказал он.

При этом Петров выразил мнение, что есть очень много факторов, влияющих на выживаемость пациента.

"Сколько ему лет, какой пол. Мужчины умирают чаще женщин. Имеет ли пациент лишний вес, есть ли какие-то болезни, какие препараты он принимает постоянно, принимает ли гормональные препараты, препараты от давления и т.д. Однако, если вовремя обратиться, я гарантирую, что помощь будет предоставлена максимальная – при условии, что есть места и вы вакцинированы. Если вы вакцинированы, вы 100% выживете. Если нет – здесь возникает много факторов риска. К сожалению, не все они зависят от медицинского работника и от вас", - резюмировал инфекционист.

Ранее сообщалось, что самой безопасной вакциной от коронавируса для беременных является Pfizer. Она была протестирована в полной мере, сказал главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.

Все о вакцинации беременных можно узнать в сюжете:

Еще новости на эту тему:

viber
новости Украины коронавирус новости вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «"Если вы вакцинированы, то 100% выживете": врач объяснил, почему смертность от COVID-19 "бешеная"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украину несется снегопад и резкое похолоданиеВ Украину несется снегопад и резкое похолодание Приметы на 13 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 13 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Приметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в бедуПриметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в беду Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии и как не попасть в бедуПриметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии и как не попасть в беду 10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику
13:30

Яйца к Новому году подорожают до 40 гривен: эксперт рассказала, почему

13:00

Гороскоп на завтра 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дорогеВидео

12:55

Удар по Северному потоку – 2: Зеленский попросил Сенат США о новых санкцияхВидео

12:52

"Если вы вакцинированы, то 100% выживете": врач объяснил, почему смертность от COVID-19 "бешеная"Видео

12:37

"Не было наличности, хотела картой заплатить": таксист в Киеве жестко обматерил пассажиркуВидео

Реклама
12:29

Путин пообещал разобраться с Лукашенко после угроз обрубить транзит газа в ЕС через БеларусьВидео

11:52

Искандеры у границы: в ОП заявили, что РФ держит мощную наступательную группировку вокруг УкраиныВидео

11:51

Мигранты штурмуют границу: в Польше нашли труп 20-летнего сирийца

11:46

Новая агрессия и войска РФ у границ Украины: Париж жестко предупредил МосквуВидео

10:51

Трое детей потеряли маму: беременная жительница Ивана-Франковска умерла от COVID-19Видео

10:37

Путин открестился от минских соглашений и ответил на вопрос о планах вторжения в УкраинуВидео

10:08

Мощный удар Bayraktar на Донбассе: Резников анонсировал новые закупки БПЛАВидео

10:04

Трагически погиб бизнесмен, которого месяц назад Безос отправил в космос

10:00

Беларуси - санкции, а Украине - угроза безвизу и теракты: чем грозит миграционный кризис

09:28

Куликовский был на службе СБУ: Асеев рассказал, кто и почему сдал палача "ДНР"Видео

09:28

Гороскоп на завтра 13 ноября 2021: у Скорпионов опасный день, у Весов – удача в любвиВидео

09:01

В тернопольском лесу 30 лет одиноко живет мужчина с высшим образованием

08:30

Черти, драконы, звездочеты и виноделие - в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром КомаровимВидео

08:16

Коронавирус за сутки обнаружили у более 23 тысяч украинцев – МинздравВидео

08:05

США осудили российскую агрессию против Украины и призвали Москву прекратить стрелятьВидео

Реклама
07:47

Почему Путин неуязвим и при чем тут мечта об империимнение

07:30

"Это война": Монастырский заявил, что миграционный кризис затеял ПутинВидео

07:10

Сэкономить и не замерзуть: как в отопительный период сохранить свои деньги и здоровье

06:29

Мигранты из Беларуси в Украине надолго не задержатсямнение

06:01

В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка ослепительной красоты тупой боб из безумных 90-хФото

05:40

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулет из лаваша с крабовыми палочкамиВидео

05:28

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября: неблагоприятные дни для свадьбы или удача в любвиВидео

05:03

Диетолог рассказала, что будет с телом, если каждый день есть изюм

04:45

Формируется шизоидный типаж: почему матери важно не "перелюбить" ребенка

04:22

Когда правильное питание вредит: 5 неочевидных фактов, в которые пора перестать верить

03:51

Увидеть и заплакать: названы 5 мелочей, которые дико старят женщинуВидео

03:21

День доброты 2021 в Украине: красивые картинки и душевные поздравления

02:55

Можно ли каждый день есть фисташки - ответ эндокринолога

02:31

В Киеве разваливается мост Патона, в воду падают его кускиВидео

02:14

Определено лучшее время для засыпанияВидео

01:54

"Я ни от чего не открещиваюсь": SLAVIA заговорила о восстановлении отношений с DZIDZIO

01:35

Назван первый опасный признак развития сахарного диабета

01:11

Появляется жгучая боль в руках и ногах: невролог рассказала о новом последствии COVID-19

00:51

Приметы на 13 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:03

Как ухаживать за волосами в осенне-зимний сезон: говорят эксперты

Реклама
12 ноября, пятница
23:55

"Уже не мучается": Козловский рассказал, как пытался спасти своего отца

23:54

Можно ли полностью отказаться от хлеба - ответ врача

23:30

Холостячка Огневич в кружевном белье показала, что потеряли вылетевшие из проекта мужчины

23:25

Арахамия рассказал, лишат ли Разумкова мандатаВидео

22:57

Скандальное издание Kyiv Post вновь откроют, журналисты жалуются на собственника

22:55

Цены взлетят до 50%: какие продукты питания подорожают до конца ноябряВидео

22:20

В Минздраве поведали, какие препараты можно смешивать при бустерной вакцинации

21:52

В деле ДТП с "мажором" на Infiniti в Харькове появились новые резонансные деталиВидео

21:24

В Украине вырос вылов рыбы: какой и сколько поймали

21:08

Гололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклонВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять