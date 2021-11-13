"Если вы вакцинированы, то 100% выживете": врач объяснил, почему смертность от COVID-19 "бешеная"

Врач заявил, что вакцинация реально спасает жизнь человеку / Reuters

Текущая волна заболеваемости коронавирусом поражает "яркостью" побочных эффектов. COVID-19 бьет по молодежи и детям, а также может убивать людей с застаревшими медицинскими проблемами. Но вакцинированные не погибнут, даже если заболеют, убежден врач-инфекционист Виктор Петров.

"Украина потеряла драгоценное время на вакцинацию, но сейчас в нашей стране есть большой выбор вакцин для любой категории людей. Поэтому, чтобы "не играть в рулетку" со смертельной болезнью, следует прививаться", - рассказал Петров в эфире телеканала OBOZREVATEL.

По его словам, в Украине растет смертность от коронавируса по причине того, что распространяется мутированный штамм, его репродуктивное число значительно возрастает.

"Один человек может заразить гораздо больше людей, чем это происходило весной и летом", - подчеркнул врач.

Он добавил, что также есть "особенности течения заболевания, когда, например, в начале болит желудок, возникает диарея, человек испытывает дискомфорт, недомогание, и только после этого нарастает дыхательная недостаточность и респираторные симптомы".

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Петров также обратил внимание на осложнения, которые никак нельзя предупредить.

"Все мои коллеги, работающие в стационарах, отмечают – у пациентов с хорошей сатурацией, готовящихся к выписке, имеющих сахарный диабет, а также хронические заболевания сосудов, возникают осложнения, которые никак нельзя предупредить", - рассказал врач.

Инфекционист подчеркнул, что на данном этапе огромное количество молодых пациентов, которые болеют гораздо труднее, чем мы видели весной, это люди 30+.

"И мы уже говорим, что в возрасте 30+ есть риски, которые через 1-2 недели ковида могут нарастать. Это более типично для Дельты", - сказал он.

При этом Петров выразил мнение, что есть очень много факторов, влияющих на выживаемость пациента.

"Сколько ему лет, какой пол. Мужчины умирают чаще женщин. Имеет ли пациент лишний вес, есть ли какие-то болезни, какие препараты он принимает постоянно, принимает ли гормональные препараты, препараты от давления и т.д. Однако, если вовремя обратиться, я гарантирую, что помощь будет предоставлена максимальная – при условии, что есть места и вы вакцинированы. Если вы вакцинированы, вы 100% выживете. Если нет – здесь возникает много факторов риска. К сожалению, не все они зависят от медицинского работника и от вас", - резюмировал инфекционист.

Ранее сообщалось, что самой безопасной вакциной от коронавируса для беременных является Pfizer. Она была протестирована в полной мере, сказал главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.

Все о вакцинации беременных можно узнать в сюжете:

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