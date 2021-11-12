Сколько действует иммунитет против COVID-19 после вакцинации - ответ Минздрава

В Украине сейчас достаточно вакцин, которых точно хватит до конца текущего года, сообщили в Минздраве.
Главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин заявил, что иммунитет от COVID-19 после вакцинации постепенно угасает, но его уровень остается достаточным для защиты.
Информация о том, что вакцина дает нам иммунитет только на шесть месяцев - не соответствует действительности, заявил замминиста в комментарии "НВ".
"Такой официальной информацией мы точно не располагаем. По результатам научных исследований, которые мы изучали, видим, что иммунитет постепенно угасает начиная с восьмого-девятого месяца после базового курса прививок. Но его уровень остается достаточным для того, дабы обеспечивать эффективную защиту. Поэтому сейчас базовая стратегия — это ревакцинация полным базовым курсом (двумя прививками) через один год после проведения первичной вакцинации", - пояснил Кузин.
Также он подчеркнул, что в Украине сейчас достаточно вакцин, которых точно хватит до конца текущего года.
Читайте такжеВрач рассказал, почему падают в обморок и поднимается температура после вакцинации"Украина получила более 31 миллиона вакцин разных производителей. В Украине доступными остаются почти 10 миллионов доз вакцины. Большая часть — это вакцина Coronovac — 4,6 миллиона доз, Moderna — около трех миллионов доз, Comirnaty [Pfizer] — два миллиона доз и 830 доз вакцины AstraZeneca", - рассказал Кузин.
Ранее сообщалось, что самой безопасной вакциной от коронавируса для беременных является Pfizer. Она была протестирована в полной мере, сказал главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.
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