"Это безжалостная война": Зеленский рассказал о зверствах российских оккупантов в Украине

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала войны, которую развязала Россия в Украине, погибли уже 143 ребенка.

Об этом он заявил во время своего обращения.

"Это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, против наших детей. По состоянию на этот день известно о гибели 143 детей", — сказал президент.

Также президент высказался о международных санкциях против России за ее военную агрессию и подчеркнул, что "подвешенных" ограничительных мер быть не должно, а превентивный санкционный пакет мог бы значительно снизить риск начала полномасштабного вторжения и войны.

"Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России. Не должно быть никаких "подвешенных" санкционных пакетов - мол, если российские войска сделают что-то, тогда будет какой-то ответ", - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что наша страна "уже прошла эту историю в прошлом году", когда Украина говорила о необходимости введения мощных превентивных санкций против РФ, чтобы не было вторжения.

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Зеленский обратил внимание на продолжающиеся зверства российских оккупантов в Украине.

"А разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция не заслуживают?

Для нас важно, чтобы санкционные пакеты были действенными и достаточно серьезными, учитывая, что уже делается против Украины Российской Федерацией.

Если же санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы - своими жизнями. Тысячи жизней", - подчеркивает президент.

Переговоры России и Украины в Стамбуле

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали время и место встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

Как сообщили в канцелярии Эрдогана стороны начнут переговоры в 10:30, 29 марта.

О новом раунд переговоров стало известно накануне.

По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".

Тем временем турецкие СМИ сообщают о том, что российская переговорная группа приземлилась в Стамбуле для очередного раунда переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет мира.

"Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", - отметил глава государства.

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали время и место встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

Как сообщили в канцелярии Эрдогана стороны начнут переговоры в 10:30, 29 марта.

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