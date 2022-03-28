Абрамович передал Путину записку от Зеленского: диктатор пришел в ярость и пообещал "уничтожить" всех

Роман Абрамович

Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина.

Как сообщает издание The Times, президент-диктатор ответил, что "всех уничтожит".

Согласно источнику, Абрамович передвигался между Турцией, Россией и Украиной как посредник между Зеленским и Путиным.

Как сообщает издание, что Абрамович через Польшу прибыл в Киев, где встретился с Зеленским.

При этом глава нашего государства якобы передал через олигарха записку для Путина с условиями мира, на что президент РФ ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

Роман Абрамович выступает посредником в переговорах

Как известно российский олигарх Роман Абрамович выступает посредником в российско-украинских переговорах.

Журналисты отследили, что олигарх летал между Стамбулом, Киевом и Москвой, чтобы передавать сообщения Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Утром, 23 марта частный самолет Hawker 800XP с Романом Абрамовичем на борту вылетел из аэропорта Стамбула в Москву и, как утверждают журналисты, передал якобы Путину записку от Зеленского.

В тот же вечер этот самолет вылетел из аэропорта российской столицы и вернулся в столицу Турции. После чего Абрамович связался с украинским политиком Рустемом Умеровым, который выступает в качестве переговорщика от Киева, а также с пресс-секретарем Реджепа Эрдогана Ибрагимом Калиным.

Позже Абрамович и Умеров вылетели в Киев через Польшу, где встретились с Владимиром Зеленским.

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Переговоры России и Украины в Стамбуле

О новом раунд переговоров стало известно накануне.

По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".

Тем временем турецкие СМИ сообщают о том, что российская переговорная группа приземлилась в Стамбуле для очередного раунда переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет мира.

"Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", - отметил глава государства.

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали время и место встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

Как сообщили в канцелярии Эрдогана стороны начнут переговоры в 10:30, 29 марта.

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