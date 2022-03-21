Украинцы с флагами и призывом "Нет войне" пытались остановить пришвартовку яхты Абрамовича в Турции

Украинцы с национальным флагом и лозунгом "Нет войне" пытались помешать пришвартовать яхту Абрамовича в Бодруме / Sozcu

Суперяхта MY Solaris российского мультимиллиардера Романа Абрамовича, который оказался под санкциями Запада, прибыла в порт города Бодрум на юго-западе Турции. Яхта находилась на ремонте в Барселоне 8 марта и спустя несколько дней подошла к турецким территориальным водам. Морскому судну пытались помешать пришвартоваться 11 украинцев, из-за чего активистов задержали. Выяснилось, что судно олигарха блокировали дети-спортсмены из Одесской области.

Как сообщает турецкая газета Sozcu, связанный с окружением президента РФ Путина российский олигарх Роман Абрамович переправил свою роскошную яхту в турецкий курортный городок Бодрум. Указывается, что частный самолет Абрамовича еще в начале прошлой недели прилетал из Израиля в Стамбул, а оттуда в Москву.

Яхта Романа Абрамовича / Sozcu

Журналисты отметили, что яхта Solaris была на ремонте в Барселоне 8 марта, после чего ее заметили у побережья Тивата, в Черногории, уже 13 марта. Далее судно прошло побережье Крита и подошло к территориальным водам Турции.

Украинцы пытались помешать пришвартовать яхту Абрамовича

Когда яхта Абрамовича прибыла в Бодрум и пыталась пришвартоваться к пирсу Бодрум Магтанбурн в Кумбахче Махаллези, этом попытались помешать 11 украинских активистов на лодке.

11 украинцев пытались помешать яхте Абрамовича пришвартоваться в Бодруме / Sozcu

Украинцы держали в руках национальные флаги с надписью "Нет войне" и попробовали задержать причаливание яхты, пробравшись между судном Абрамовича и причалом.

Украинцы пробрались между судном и причалом / Sozcu

Украинцы пробрались между судном и причалом / Sozcu

Акция продлилась 20 минут, после чего береговая охрана задержала украинцев.

Береговая полиция в Бодруме задержала украинцев / Sozcu

Задержание украинцев береговой полицией / Sozcu

"Наши друзья воспользовались своим естественным правом на протест. Мы хотим, чтобы война была немедленно остановлена, а в нашей стране воцарился мир", - сказал друг задержанных Вячеслав Мадонич.

Судно Абрамовича блокировали дети из Одесской области

Как сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook, яхту российского олигарха блокировали юные яхтсмены из Одесской области, которые тренируются в Турции. Их поддержал тренер Павел Донцов.

"Героические юные яхтсмены Одесской области пытались не разрешить яхте Романа Абрамовича швартоваться в Бодруме. "Парусная команда Украины" - это дети из Залива, Сергеевки и других мест нашего региона, которые тренируются в Турции. Все закончилось прибытием полиции. К сожалению, яхту пришлось отпустить, но хочу поблагодарить детей и тренера Павла Донцова, который их поддержал", - сказал Братчук.

Напомним, Великобритания ввела санкции против близкого к окружению президента РФ Владимира Путина российского олигарха Романа Абрамовича. Активы мультимиллиардера заморозили, ему запретили въезд на территорию Королевства.

Абрамович вынужден продать и клуб британской футбольной премьер-лиги Челси, который он приобрел в 2003 году. Миллиардер вложил в команду более 1,5 миллиардов фунтов стерлингов.