Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против самых богатых олигархов из РФ

Роман Абрамович / Facebook

Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов из-за войны России против Украины.

Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархи, сообщили на сайте британского правительства.

Ограничения наложены примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Также сообщается, что закон об экономических преступлениях, вступающий в силу на следующей неделе, позволит правительству Великобритании двигаться дальше и быстрее в отношении санкций.

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Роман Абрамович - владеет футбольным клубом "Челси", имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель"

- владеет футбольным клубом "Челси", имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель" Олег Дерипаска - владеет долями в En+ Group

- владеет долями в En+ Group Игорь Сечин - генеральный директор "Роснефти"

- генеральный директор "Роснефти" Андрей Костин - председатель правления банка ВТБ

- председатель правления банка ВТБ Алексей Миллер - генеральный директор энергетической компании "Газпром"

- генеральный директор энергетической компании "Газпром" Николай Токарев - президент российской государственной компании "Транснефть"

- президент российской государственной компании "Транснефть" Дмитрий Лебедев - глава совета директоров "Банка Россия"

Как сообщал Главред, группа сенаторов из обеих американских партий внесла на рассмотрение законопроект о запрете России продавать золотые запасы. Законодатели хотят лишить РФ потенциального спасательного круга после заморозки активов в иностранной валюте.

Тем временем американский финансовый конгломерат Morgan Stanley заявил, что дефолт в России может наступить уже к 15 апреля 2022 года.

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