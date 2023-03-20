УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это долгий путь": аналитик назвала условие, при котором Путина арестуют

20 марта 2023, 14:49
Для Путина выдача ордера на его арест – это уже позор, с которым ему придется жить. Но путь к скамье подсудимых может быть долгим.
Владимир Путин, Ольга Курносова
Аналитик назвала условие, при котором Путина арестуют/ сайт Кремля, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин может еще долго избегать попадания на скамью подсудимых. Выдача ордера на его арест Международным уголовным судом еще не означает, что его скоро могут задержать.

Задержание российского диктатора может стать реальным при одном условии – если в стране-агрессоре РФ сменится власть. Такое мнение высказала политический аналитик и главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова в эфире телеканала FREEДОМ.

Однако для Путина даже выдача ордера на арест – это уже позор, с которым ему придется жить.

видео дня

"Быть в этом списке –это просто позор. Один из самых ярких примеров – это президент Судана, которого считают виновным в трагедии в Дарфуре. Он не сразу оказался, и даже не оказался в Гааге, но для того, чтобы его арестовали, по крайней мере дома, пришлось ждать смены власти. И я думаю, что в этом смысле в России Путина арестуют лишь после того, как власть сменится", – отмечает Курносова.

Поэтому Украине нужно добиться того, чтобы изменилась власть в РФ. Это поможет привлечь к ответственности всех военных преступников, отмечает аналитик.

"И в этом смысле это наша общая цель, общая задача – как можно быстрее достичь смены власти в РФ, чтобы можно было всех военных преступников отправить в суд", – подчеркнула Курносова.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Ордера выдали на основании совершения преступлений незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин отметил, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, и за пределами России его должны арестовать и передать в суд.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Путина могут арестовать на территории стран, где был ратифицирован Римский устав. Также он отметил, что в процессах, которые расследуются в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. Но истинные цифры могут быть кратно больше.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Ольга Курносова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:17

В России стали отменять концерты запроданки Повалий

15:05

"Будет эмоциональный накал": астролог предупредил о начале сильнейшего противостояния для УкраиныВидео

15:02

Путину светит пожизненный ордер на арест: в Гааге сделали громкое заявление

14:58

Пьяная и неадекватная: российская певица сорвала собственный концертВидео

14:51

Где нельзя ставить иконы в квартире, чтобы случайно не уменьшить силу иконостасаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:49

"Это долгий путь": аналитик назвала условие, при котором Путина арестуютВидео

14:39

"Россия это уже проходила": Яковенко рассказал, когда распад РФ станет неизбежнымВидео

14:21

Кому нельзя есть манную кашу: интересные сведения о легендарном блюдеВидео

14:10

Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минутыВидео

Реклама
14:05

"Часто звонил и звал": Камалия ошарашила подробностями отношений с ПутинымВидео

13:56

Коп-предатель устраивал пыточные: детали ликвидации коллаборанта на Херсонщине

13:41

Разбивающие сердце кадры: жена Брюса Уиллиса показала новое видео с актеромВидео

13:37

7 дней в апреле, когда нельзя ничего садить: лунный посевной календарь на апрельВидео

13:02

Сталинград наоборот: Гиркин сравнил оккупантов с гитлеровцами и ожидает провал РФ в Бахмуте

12:50

Легендарная группа U2 посвятила Украине свою хитовую песнюВидео

12:44

Орхидея - одно слово "элегантность"! новости компании

12:36

Нейтралитет в пользу Путина: эксперт спрогнозировал, чего ждать от визита Си Цзиньпина в РФВидео

12:31

"РФ влупит ракетами": астролог предупредила о 3 самых опасных днях в конце мартаВидео

12:20

Не может забыть Киркорова: Стоцкая развелась со своим мужемВидео

12:20

Гороскоп на завтра 21 марта 2023: Рыбам – нервотрепка, Тельцу – незапланированный ремонтВидео

Реклама
12:08

Известный продюсер назвал Олю Полякову клоунессой, которая паразитирует на украинцахВидео

12:02

Операция "Преемник-2": место Кадырова может занять его сын - Яковенко

12:01

"Последние у него уже остались месяцы": экстрасенс спрогнозировал, сколько осталось жить ПутинуВидео

11:59

Вывод войск РФ или капитуляция Москвы: Данилов о формуле реализации "мирного плана" КНР

11:52

"На Бабкину похож": Киркоров показал, как выглядит пропавший с радаров ЛеонтьевВидео

11:43

В ВСУ назвали 2 основные задачи украинских войск на 2023 годВидео

11:32

К Путину прибыл первый гость после выдачи ордера на его арест: в РФ приехал Си ЦзиньпинВидео

11:31

Японцы не едят молочные продукты и живут дольше всех: в чем секрет

10:58

"Путин – идиот, но с НАТО не будет воевать": полностью остановить войну могут войска Альянса – ЯковенкоВидео

10:57

Черный хлеб против белого: какой продукт может продлить вашу жизньВидео

10:51

На Черниговщине от взрыва снаряда погибли четверо бойцов ВСУ: в ГБР озвучили деталиВидео

10:44

Сразу после переговоров с Путиным: Си Цзиньпин хочет позвонить Зеленскому — FT

10:39

Популярная украинская блогерша объявила о беременностиВидео

10:21

Гороскоп Таро на апрель 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - важная новость, Рыбам - борьбаВидео

10:12

Тандем Китай-Россия хочет силой менять границы государствмнение

09:59

В Днепре врачи невероятным способом спасают зрение пострадавшим от взрывов бойцам и мирным жителямВидео

09:46

Языковой скандал в Одессе: в пекарне нагрубили клиентке за просьбу разговаривать с ней на украинскомВидео

09:43

У Путина взбесились: грозят ракетным ударом по Гааге за выдачу ордера на его арест

09:17

Путина не было даже рядом, а в Крым и Мариуполь приехал двойник диктатора - росСМИ

09:01

Депутат Рады от "Слуги народа" стал участником ДТП с летальным результатомВидео

Реклама
09:00

Перелом на фронте приведет к крушению режима Путина и мафиозной войне в России – ЯковенкоЭксклюзив

08:44

"Всегда была за РФ": стало известно, кто благодарил Путина за "победу во время его визита в МариупольВидео

08:29

Путин уже не может остановиться, нужно готовиться к марафонумнение

08:13

"Это неправда, это напоказ": в Сеть попали кадры с настоящей реакцией мариупольцев на приезд ПутинаВидео

07:40

У Украины будет только одна попытка пойти в большое контрнаступление – президент ЧехииВидео

07:31

Весеннее наступление РФ в Украине достигает кульминации, ВСУ могут перехватить инициативу - ISW

06:46

Си Цзиньпин озвучил мнение о войне в Украине ​и назвал цели визита в РФ

06:22

Кадыров приболел и может уйтимнение

04:30

Ордер на арест – клеймо для Путина: Си Цзиньпин едет за капитуляцией РФ – журналист

03:20

Гости съедят и попросят еще: безумный салат "Селедочка в шубке" по-новому рецептуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять