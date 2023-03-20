"Это долгий путь": аналитик назвала условие, при котором Путина арестуют

Для Путина выдача ордера на его арест – это уже позор, с которым ему придется жить. Но путь к скамье подсудимых может быть долгим.

Аналитик назвала условие, при котором Путина арестуют/ сайт Кремля, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин может еще долго избегать попадания на скамью подсудимых. Выдача ордера на его арест Международным уголовным судом еще не означает, что его скоро могут задержать.

Задержание российского диктатора может стать реальным при одном условии – если в стране-агрессоре РФ сменится власть. Такое мнение высказала политический аналитик и главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова в эфире телеканала FREEДОМ.

Однако для Путина даже выдача ордера на арест – это уже позор, с которым ему придется жить.

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"Быть в этом списке –это просто позор. Один из самых ярких примеров – это президент Судана, которого считают виновным в трагедии в Дарфуре. Он не сразу оказался, и даже не оказался в Гааге, но для того, чтобы его арестовали, по крайней мере дома, пришлось ждать смены власти. И я думаю, что в этом смысле в России Путина арестуют лишь после того, как власть сменится", – отмечает Курносова.

Поэтому Украине нужно добиться того, чтобы изменилась власть в РФ. Это поможет привлечь к ответственности всех военных преступников, отмечает аналитик.

"И в этом смысле это наша общая цель, общая задача – как можно быстрее достичь смены власти в РФ, чтобы можно было всех военных преступников отправить в суд", – подчеркнула Курносова.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Ордера выдали на основании совершения преступлений незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин отметил, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, и за пределами России его должны арестовать и передать в суд.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Путина могут арестовать на территории стран, где был ратифицирован Римский устав. Также он отметил, что в процессах, которые расследуются в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. Но истинные цифры могут быть кратно больше.

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