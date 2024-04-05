"Это фейк": в ОП ответили на заявления РФ о диалоге с Францией по поводу Украины

Страна-агрессор РФ построена на принципе доминирования. Там считают, что как только вы начинаете с ними диалог, то демонстрируете слабость, объяснил Подоляк.

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Михаил Подоляк сказал, что заявления Минобороны РФ являются фейком / Фото УНИАН

Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу относительно готовности к диалогу в отношении Украины.

По словам Подоляка, все, что сообщило министерство обороны РФ после разговора Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, является фейком.

"Я вообще не понимаю, зачем иметь телефонные разговоры с представителями России", — сказал советник главы ОП в интервью 24 каналу.

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По его словам, страна-агрессор РФ построена на принципе доминирования.

"Они считают, что как только вы начинаете с ними диалог, вы демонстрируете слабость, и вас можно будет дожать, то есть унизить и т.д. Но, если не удастся дожать непосредственно в разговоре, то тогда можно будет оболгать вас теми или иными фейками", - добавил Подоляк.

Он отметил, что это стандартная практика России.

"Поэтому все, кто продолжают считать, что можно позвонить бессмысленному Шойгу и услышать что-то действительно важное и тому подобное, они сами себя подвергают опасности либо прямого психологического давления во время разговора, либо такого лжеца, о котором вы говорите", — сказал Подоляк.

Он также считает, что "никто там не имел никаких разговоров о возможности диалога и по Украине, и вообще по любому другому диалогу".

Заявления РФ относительно диалога по поводу Украины

В среду, 3 апреля, Минобороны РФ выпустило пресс-релиз в котором было указано, что в ходе телефонного разговора Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню "была отмечена готовность к диалогу по Украине".

По словам Шойгу, основой диалога могли бы стать Стамбульские переговоры.

В Париже опровергли заявления РФ.

"Это неправда. Ни в один момент мы не проявляли никакой готовности к диалогу по Украине, переговоров или чего-то подобного", - заявил источник во французском правительстве.

Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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