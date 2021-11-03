"Это просто дно!": инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов

Медик не может попасть в больницу из-за противников вакцинации / facebook.com/infamedst

В Киеве врач-инфекционист Станислава Гапонова пожаловалась, что не может доехать на работу в больницу из-за марша антивакцинаторов. Из-за акции в столице огромные пробки.

Эмоциональными публикациями медик поделилась на своей страничке в Facebook.

"Это просто дно! Это что-то невероятное. Сначала не поверила своим глазам. Присмотрелась - таки да. Сотни молодых трудоспособных людей вышли утром рабочего дня на митинг против вакцинации. Это сюр. Я, инфекционист, не могу доехать на свой приём, где я буду лечить людей от ковида, а некоторых отправлять в стационар, потому, что мне перекрыли дорогу антивакцинаторы. Моему папе 80 лет. Он хочет 3ю дозу вакцины. А 30-летние люди живут с представлениями из каменного века", - написала Гапонова.

Также она отметила, что в больнице ее ожидают пациенты, которые нуждаются в помощи.

Читайте такжеЛяшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от COVID-19"Я когда-нибудь напишу рассказ, или повесть. Или роман. О своей работе, о пандемии ковид, о врачах и пациентах. Фабула его будет такая: главная героиня, врач, едет на работу и думает о 33-летнем здоровом парне, который умер на прошлой неделе в реанимации клиники, где она работает. У него было 100% поражение лёгких. И тут дорогу её машине перекрывает толпа антивакцинаторов. Они смеются, размахивая плакатами, показывают, что никого не пропустят. В той же пробке стоит машина скорой помощи, в которой реанимируют пациента с дыхательной недостаточность. Это пожилой мужчина. Он ещё может говорить. С ним дочь. Он говорит ей - видишь, я же просил сделать мне прививку. Да, я обязательно обо всем этом напишу. Когда выйду на пенсию. А пока я еду на работу... уже 1.5 часа…" , - написала Гапонова.

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Добралась ли медик в больницу - пока неизвестно.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро среды, 3 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 393 жителей страны. В том числе заболели 1406 детей и 421 медработник. За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 935 человек; летальных случаев - 720; выздоровели - 11 937 человек.

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