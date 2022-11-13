Генерал Маломуж раскрыл приоритеты армии Украины в войне с Россией

Николай Маломуж раскрыл приоритеты армии Украины / УНИАН

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что сейчас для Вооруженных сил Украины основным приоритетом является движение в сторону оккупированного Россией Крыма, а также на захваченные территории Донбасса.

Как отметил Маломуж в эфире "FreeДом", российские оккупанты перебросили все свои силы на левый берег Днепра, а также на Перекопский перешеек, который соединяет материковую часть Украины с Крымом. По его словам, это одна из тех границ, которую захватчики будут защищать очень настойчиво.

"Я думаю, южный (фронт, - Главред) - форма вплоть до Крыма, а восточный - в перспективе Луганск и Донецкая область - это приоритеты для сегодняшних Вооруженных сил и для перспектив наших великих побед. Я думаю, что в ближайшие месяцы такие сценарии могут быть", - заявил эксперт.

Война России против Украины

10 ноября спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области.

Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях идут тяжелые бои.

11 ноября армия Украины вошла в Херсон. Местные жители с радостью встретили спецподразделения ВСУ. В городе появились украинские флаги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет. По его словам, Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение заданий требуется время.

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