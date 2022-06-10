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Перелом будет в июле-августе: ВСУ получат оружие и пойдут в масштабное контрнаступление – Маломуж

10 июня 2022, 19:33

Путин ставил задачу войскам РФ мгновенно захватить территории на Донбассе, однако оккупантам не удается достичь цели, сказал Николай Маломуж.

Маломуж войска Украина
ВСУ могут ударить по позициям войск РФ на Херсонщине и Запорожчине - Маломуж / Коллаж Посольство США в Украине, Главред

Армия Украине наносит правильные точечные удары по группировкам войск России. Оккупанты активно работают по Северодонецку, Лисичанску и Луганской области – Путин ставил им задачу мгновенного захвата данных территорий, но планы не реализованы. Украинским войскам нужны поставки ракетных комплексов от Запада. Идет подготовка резервов. Переломный момент в пользу Киева может произойти в июле-августе. Тогда появится достаточное количество оружия и ВСУ смогут перейти в контрнаступление. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж.

В эфире канала Эспрессо он сказал о том, что украинские войска действуют правильно, нанося точечные удары по вражеским группировкам. Кремль ставил задачу оккупантам сразу захватить Донбасс, однако их планы проваливаются.

Читайте такжеЛенд-лиз уже на подходе: через неделю-две Украина получит оружие, которое нужно ВСУ – Жданов"ВСУ сегодня делают достаточно правильные точечные удары по группировкам врага. Оккупанты сконцентрировали внимание на Северодонецке, Лисичанске и Донецкой области в целом. Путин ставил задачу своим военным захватить эти территории мгновенно. Сначала до 9 мая, потом до 10 июня, а сейчас уже до 22 июня. Этого не получается сделать оккупантам", - отметил Маломуж.

По его словам, сейчас российская оккупационная армия перебрасывает силы с Запорожчины и Херсонщины для достижения успеха под Северодонецком. Вполне вероятным будет сценарий нанесения ударов по тем ослабленным вражеским позициям. Такой вариант будет наиболее оптимальным до того момента, пока Украина не получит вооружения от Запада в нужном объеме.

"Они перебрасывают свои силы из Запорожской и Херсонской области, чтобы добиться успеха под Северодонецком. Поэтому сейчас будут логичными контрбатарейные удары на тех участках, где враг снял часть своих войск. Пока мы не получаем достаточного количества вооружения от наших партнеров, это будет лучшим вариантом", - объяснил генерал.

Также он добавил, что Украина ждет ракетные комплексы и должна работать над развитием своего военно-промышленного комплекса для уничтожения врага. Переломный момент может произойти в июле-августе – когда появится достаточно единиц военной техники, ВСУ смогут перейти в контрнаступление.

"Нам нужны ракетные комплексы, которых мы уже ждем от наших партнеров. Однако не следует забывать и об отечественном ВПК. Мы тоже должны работать над созданием отечественного оружия, в частности ракетных комплексов, чтобы уничтожить врага. Сейчас в Украине готовятся резервы. Мы будем иметь численное превосходство над врагом, однако нам нужно оружие, в котором враг нас превосходит. Поэтому, по моему мнению, переломный момент в пользу ВСУ будет в июле-августе этого лета, когда у нас появится достаточное количество оружия", - подчеркнул Николай Маломуж.

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Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня сказал, что войска Украины пока не готовы идти в полномасштабное контрнаступление на занятые оккупантами РФ позиции. Украинским военным подразделениям не хватает оружия. У захватчиков сейчас больше оружия, а Украина стремится сберечь жизни своих воинов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что ВСУ для реализации сценария по контрнаступлению нужно много оружия. По его мнению, это сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевые самолеты, танки и тысячи беспилотников. Также нужно сформировать 6 бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина испытывает проблемы с оружием и нуждается в усилении военной помощи со стороны Запада. Сложилась ситуация, когда у России серьезное преимущество по артиллерии на Донбассе. Без дополнительных поставок ВСУ будет сложно остановить продвижение войск РФ, не говоря уже о переходе к контрнаступлению.

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