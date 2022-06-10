Потеряли боевой дух и стали "бомжами": оккупант РФ рассказал жене, как живет в лесу в Украине

Оккупант признался жене, что у него уже "пятый уровень бомжа" / pixabay, ВСУ

Войска России, которые сбежали с Киевского направления в Донецкую область, потеряли боевой дух и считают, что они стали бомжами. Захватчикам не нравится жить в лесу в окопах с комарами и клещами. Об этом свидетельствует перехваченная Службой безопасности Украины аудиозапись общения одного из оккупантов со своей женой.

Как сообщает СБУ, командир танка оккупационной армии РФ, подразделение которого было переброшено из-под Киева в Донецкую область, сказал жене, что боевой дух захватчики уже потеряли и живут как бомжи в лесу.

Читайте такжеПутинские солдаты чуть не убили своего генерала, который гнал их в бой - перехват СБУ"Уже ни у кого не боевое (настроение). Все уже [достало] (неценз.) здесь всех", - говорит жене оккупант.

Также он рассказал, что российские военные окопались в лесу и вынуждены "жить, как бомжи".

"У меня уже пятый уровень бомжа", - говорит оккупант, отмечая, что соседствовать приходится с клещами и комарами.

"Очевидно, оккупанты предпочитают "воевать" с мирными жителями в их домах, чтобы комфортно проживать и удобно грабить. А наши защитники быстро переселили их в комары и клещи", - подчеркнули в СБУ.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ не могут пойти в широкомасштабное наступление на занятые войсками РФ территории. Причиной тому является нехватка оружия. У оккупантов серьезное преимущество в вооружениях, а украинское государство стремится сохранить жизнь своих военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что ВСУ для контрнаступления нужно много оружия. Это сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также военные самолеты, танки и тысячи беспилотников. Кроме того, нужно сформировать 6 бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужно больше оружия от Запада. На Донбассе у российских войск серьезное артиллерийское преимущество над украинскими военными подразделениями. Без решения проблемы с оружием ВСУ будет сложно остановить наступление РФ, не говоря уже о контрнаступательной военной операции.

Главред рекомендует: